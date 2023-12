Moglie presa per il collo e sollevata da terra, tentato femminicidio anche senza lesioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Condannato per tentato omicidio, e non solo per lesioni, il marito che afferra la moglie per il collo e la solleva da terra dopo averla spinta verso il muro. Il reato più grave scatta anche in assenza di ferite, perché la forza usata è tale da poter provocare la morte. La Cassazione respinge la tesi della difesa che puntava sull’assenza sia di una volontà omicida da parte dell’uomo - che abitualmente maltrattava la moglie, senza per questo volerla uccidere - sia dei sintomi indicati dal consulente dell’imputato, come la disfonia o la disfagia.

La parte del corpo colpita

Tutto questo è però del tutto ininfluente per la Suprema corte che valorizza invece la delicatezza della zona del corpo colpita, sede di organi vitali che, se compromessi, possono portare al decesso e il mezzo utilizzato per aggredire: la mano con la quale era stata esercitata una pressione tale da sollevare la donna. Senza successo la difesa aveva invece tentato di negare la forza eccessiva, perché il marito, “destrorso”, aveva usato la sinistra. Un argomento messo sul tappeto malgrado lo stesso imputato avesse ammesso nelle sue dichiarazioni spontanee di «aver stretto troppo la presa», tanto da provocare alla vittima delle ecchimosi e un annebbiamento momentaneo della vista.

Pericolosità del gesto da valutare prima

La Cassazione, nel confermare la condanna a 10 anni di carcere, sottolinea come il grado di pericolosità del gesto compiuto contro la donna aggredita vada stabilito prima che sia messo in atto, senza tenere conto delle conseguenze in concreto prodotte. Ed è ininfluente l’assenza o la scarsità delle lesioni provocate, perché questa è una variabile che può dipendere da più circostanze, che non c’entrano con la volontà dell’uomo violento: un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o l’intervento di un terzo. Interferenza che, nel caso esaminato, c’era stata perché il figlio minore aveva cercato di aiutare la madre, bloccando il padre.