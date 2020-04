Mokka, il nuovo crossover compatto di Opel perde la X ma diventa elettrico Sarà in vendita nel 2021 sia nella variante a batteria che con motorizzazioni termiche. Stretta la parentela con le “cugine” Peugeot 2008 e DS3 Crossback di Corrado Canali

Opel ha diffuso la prima immagine della seconda generazione del crossover Mokka che verrà offerta anche in versione elettrica. Si tratta del secondo modello a batteria dopo la Corsa del brand “made in Germany”, entrato a far parte del Gruppo francese Psa. Ma le novità non finiscono qui: in attesa di vederla senza camuffature la nuova Mokka ripartirà dalla denominazione iniziale quella del debutto nel lontano 2012, senza insomma X, una rottura col recente passato che servirà a smarcarla dal modello che andrà a sostituire.La vettura sarà disponibile sul mercato all'inizio del 2021 oltre che, come detto, nella variante e-power a batteria, ma anche con motorizzazioni endotermiche di tipo tradizionale, a benzina e turbodiesel.



Stretta la parentela con le due “cugine” di Psa

La nuova Mokka, inoltre, non nasconderà più di tanto la stretta parentela con le due “cugine” Peugeot 2008 e DS3 Crossback visto che, ad esempio, il powertrain elettrico che sarà adottato dovrebbe essere quello da 136 cv con batterie da 50 kWh già proposto peraltro per la Corsa-e. Il design per il momento non viene svelato, ma probabilmente dovrebbe ispirarsi in prima battuta alla Concept GT X per puntare, dunque, su un deciso cambio di passo rispetto all'attuale Mokka X. Le immagini ufficiali, relative ad un muletto utilizzati per i test di guida finali in vista dell'avvio della produzione previsto per il quarto trimestre dell'anno viene nascosto dalle camuffature e impreziosito solo con una grande K sulle fiancate, ma è sufficiente per metter già ora in evidenza uno stile della nuova Mokka più pulito e la tendenza al minimalismo già riscontrata con la nuova Corsa. Le dimensioni più importanti rispetto alla Mokka X si abbinano a degli sbazi anteriori e posteriori particolarmente ridotti a beneficio sia della compattezza della vettura che per una guida più dinamica. A tutto ciò si aggiungerà una dotazione completamente digitalizzata all'interno.

