Mole urbana al Salone nautico di Venezia, quadriciclo elettrico in vendita dal 2022

Guarda ai nuovi bisogni di mobilità Mole Urbana, il quadriciclo elettrico creato dal designer Umberto Palermo presentato al Salone Nautico di Genova. Adatta agli spostamenti delle persone, anche dei più giovani – si guida a partire da 14 anni – oltre che mezzo di trasporto versatile per lavoro, trasporto di turisti e attività di delivery. Nasce con una doppia anima dunque e sarà in vendita a partire dall’anno prossimo. Si tratta di un progetto industriale completamente Made in Italy, che introduce una serie di innovazioni dal punto di vista produttivo, con una grande versatilità.

Il concept

Mole Urbana rappresenta un prodotto automotive “diverso”, dunque, che nasce da un uso intelligente di materiali e sistemi produttivi e un prezzo compreso tra 14 e 18mila euro. L’ambizione del progetto Mole Urbana è quella di proporre un sistema produttivo innovativo e sostenibile: per la sua realizzazione sono stati introdotti sistemi di produzione alternativi a quelli classici come lo stampaggio, come l’estrusione, ispirate al mondo dell'architettura, con una minore quantità di energia impiegata nelle fasi di lavorazione. Il ciclo produttivo poi ha previsto sin dalle prime fasi una produzione di “sottosistemi”, che possono essere assemblati in aree geografiche diverse per ridurre costi e impatto della logistica.

Caratteristiche tecniche

Mole Urbana appartiene alla categoria dei quadricicli, sul fronte della sicurezza la vettura presenta le barre antintrusione per le porte laterali, la cabina a roll bar di sicurezza, i sedili ampi con cinture di sicurezza imbarcate e ruote da 18 pollici per garantire migliore aderenza. Il suo raggio di sterzata inoltre è ampio proprio per facilitare le manovre.

L'interno è stato disegnato in modo da poter utilizzare i sistemi di connettività come smartphone e tablet. I passeggeri troveranno un ambiente home/office confortevole grazie all’utilizzo del legno, all'ampia visibilità e ai sedili con doppi braccioli e sedute reclinabili per utilizzare al meglio lo spazio interno. La plancia in lamellare di legno è in realtà un vassoio con forme e capienze differenziate, per esigenze di lavoro o per uso turistico.

L’autonomia garantirà una percorrenza tra i 100 ai 200 chilometri, la velocità supererà i 50km/h ma sarà limitata in funzione alle normative vigenti. È stato previsto un sistema di ricarica solare ausiliario che si integra con il “powertrain elettrico” del veicolo, in fase di sviluppo da parte della E-LECTRA di Cassino, società del Gruppo Faist, aumentandone l’autonomia.