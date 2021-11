Moles: per il Governo fondamentale accompagnare il settore editoria nel futuro

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

«Il Governo ritiene fondamentale accompagnare passo passo, senza dirigismo, l’editoria in un futuro migliore». Questa è la ratio che ispira le misure messe in campo dall'Esecutivo per sostenere il settore, secondo il sottosegretario all’Editoria, Giuseppe Moles, ospite di un forum con la redazione dell’agenzia Il Sole 24 Ore Radiocor.



Risorse per il futuro

«La crisi dell’intera filiera editoriale - ha premesso - non nasce oggi, è antica e il Covid l’ha ulteriormente aggravata. Abbiamo deciso di intervenire su due binari: il primo è sostenere nell’immediato, per quanto possibile e il più possibile, tutta la filiera editoriale» con misure come la proroga del credito di imposta sulla carta o il raddoppio del bonus edicole. Il secondo binario è di medio-lungo periodo, perché quello che abbiamo messo in campo possa essere sostenuto nel tempo. Perciò ci siamo concentrati sul recepimento della Direttiva copyright, «un tassello fondamentale per fornire risorse importanti». Quindi, «abbiamo fatto la scommessa di inserire in Manovra un fondo straordinario da 230 milioni, 90 per l’anno prossimo e 140 per l’anno successivo, che si aggiunge a quello che abbiamo fatto finora, ma anche ai 110 milioni del Fondo per il pluralismo, che continueranno a esserci».

Loading...

Condivisione nel governo

Nel Governo, ha sottolineato Moles, «tutti, nessuno escluso, considerano il sistema editoriale un ambito da tutelare, salvaguardare e accompagnare nel nuovo mondo. Per questo motivo, nessuno di fronte alle nostre proposte si è opposto».

Fondo editoria: decreti per destinare le risorse

A proposito del funzionamento del Fondo straordinario, Moles ha spiegato che «ogni anno ci sarà una serie di consultazioni con i ministeri competenti e con gli stakeholder principali e con decreti andremo a intervenire su ciò che è necessario. La norma è stata studiata con la formula “interveniamo dove è necessario e in base a quello succede”: potremo dare contributi, faccio degli esempi, per la razionalizzazione degli hardware come dei software, per nuove acquisizioni, per ristrutturazioni, per l’assunzione dei giovani, per la tutela dell’occupazione. Ma stabilirlo prima avrebbe significato delimitare un perimetro ristretto».

Decreto copyright: tutelati i diritti di editori e autori

Con il Decreto copyright «abbiamo individuato un criterio affinché il diritto degli editori e degli autori fosse finalmente tutelato. Abbiamo introdotto non un obbligo a raggiungere un contratto, ma un obbligo alla negoziazione. Gli attori interessati si devono sedere al tavolo e devono poter negoziare. Qualora non raggiungano un accordo, una delle parti può rivolgersi all’Agcom ferma restando la possibilità poi di rivolgersi al giudice naturale in materia di impresa».