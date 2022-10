Molinari, l’avvocato «salviniano» verso la presidenza della Camera

Rieletto all’uninominale

Alle elezioni politiche del 2022 viene ricandidato alla Camera, per la coalizione di centro-destra nel collegio uninominale Piemonte 2 - 01 (Alessandria), oltreché, come capolista, in due collegi plurinominali del Piemonte. Viene eletto all’uninominale con il 52,52% dei voti, superando Federico Bodo del centrosinistra (24,94%) e Antonella Scagnetti del Movimento 5 Stelle (9,49%).

La dichiarazione dei redditi

Nella sua dichiarazione dei redditi 2018, che si riferisce al 2017 come periodo di imposta quando ancora non era un deputato, Molinari ha dichiarato un reddito complessivo di 33.227 euro. Nell'ultima dichiarazione dei redditi disponibile sul sito della Camera, quella del 2021, il deputato della Lega ha dichiarato un reddito complessivo pari a 99.199 euro, in pratica il triplo rispetto a quando non era un onorevole.

Assolto nel caso Rimborsopoli

Molinari è stato indagato nell’ambito dell’inchiesta Rimborsopoli in Piemonte. Dopo essere stato assolto in primo grado, nel 2018 viene condannato in appello a 11 mesi di reclusione per peculato. Nel novembre del 2019 la Cassazione annulla la condanna «perché il fatto non costituisce reato»