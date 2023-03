Molino Casillo partner di Ac Milan: nasce una branded bakery a San Siro

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Molino Casillo, brand della food comany Casillo Group specializzata nella produzione di farine e semole, annuncia una nuova partnership con Ac Milan volta a promuovere «i valori di un’alimentazione sana e bilanciata funzionale a chi cerca il benessere nel delicato equilibrio tra sport e dieta alimentare», sostiene l’ad Francesco Casillo. Un messaggio da veicolare anche grazie alla nuova bakery Molino Casillo che nascerà nell’area hospitality dello stadio San Siro e sarà inaugurata il 23 aprile 2023. Molino Casillo produce farine e semole d’eccellenza.

L’azienda, nata nel 1958, approccia alla molitura con un occhio a ricerca e sviluppo. Nascono così farine e semole di qualità, pensate per rispondere alle esigenze di consumatori e professionisti dell’arte bianca. Il marchio si sta impegnando anche nello sviluppo di una nuova linea di sfarinati funzionali. Pasquale Casillo, presidente e ceo di Casillo Partecipazioni, aggiunge: «La partnership con Ac Milan ci permetterà di promuovere il nostro nuovo modo di concepire il mercato degli sfarinati e la molitura. Farine e semole sono per noi le radici della dieta mediterranea, che è anche cultura culinaria quando si fonda sulla qualità e la salubrità delle materie prime». Casper Stylsvig, chief revenue officer del Milan, commenta: «Siamo orgogliosi di accogliere Molino Casillo come partner ufficiale del Milan. Questa partnership si inserisce in un importante contesto di crescita del brand Milan a livello internazionale che guarda sempre con interesse anche al territorio nazionale per avviare collaborazioni con aziende italiane di alta qualità».