Molise: a Castel del Giudice la regina di stagione è la mela

Laboratori del gusto, raccolta delle mele, visite guidate, escursioni nella natura d'autunno, street band e tante attività da vivere per la 5° Festa della Mela di Castel del Giudice (IS),che sabato 15 e domenica 16 ottobre dipingerà di profumi e sapori il borgo dell'Alto Molise al confine con l'Abruzzo.

Tante le esperienze a cui partecipare, come le degustazioni di mele antiche dell'aziendaagricola Melise, che coltiva diverse varietà di questo frutto dove fino a qualche tempo fa c'erano terreni abbandonati, le visite guidate al Giardino delle Mele Antiche, dove crescono mele autoctone recuperate dai nomi e le tipologie più curiosi, come la mela Zitella, la Limoncella, la Gelata, la Primera, la Florina, la Tinella, ognuna con una storia da scoprire. Passeggiate poetico-rurali con asini e capre, escursioni guidate in e-bike, esperienze di apicoltura con l'Apiario di Comunità di Castel del Giudice, yoga nella natura e tante sorprese per grandi e piccoli.

