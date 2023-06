Molise, chi è Roberti: l’ingegnere di Fi che ha messo d’accordo tutto il centrodestra

Ascolta la versione audio dell'articolo

Francesco Roberti (Forza Italia), di professione Ingegnere, prima di diventare il candidato unitario per le regionali in Molise nel centrodestra, è stato sindaco di Termoli. Nato a Montefalcone del Sannio (CB), 56 anni, è un ingegnere iscritto presso l'ordine della provincia di Campobasso, progettista e collaudatore di opere strutturali, impianti tecnologici e sviluppo software per impianti industriali. Anche esperto di progettazione di sistemi di energie rinnovabili, ha svolto prima di entrare in politica attività professionali di consulenza e di collaborazione per le Amministrazioni pubbliche.

Sindaco e presidente di provincia

Francesco Roberti è stato eletto consigliere comunale a Termoli per la prima volta nel 2001 ricoprendo la carica di capogruppo, presidente della I commissione consiliare. Dal 9 giugno 2019 è stato eletto sindaco di Termoli e poi, a settembre, presidente della Provincia di Campobasso.

Il sostegno del centrodestra unito

Dopo la decisione del governatore uscente Donato Toma di non correre per un secondo mandato, il centrodestra si è riunito attorno a Roberti. In particolare a sostenere la candidatura di Roberti è stato tutto il centrodestra: Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Udc, Dc, Noi di Centro (che include candidati di Italia Viva) e tre liste civiche.