Molise, Invitalia investe su RES

Una nuova impresa che ricicla gli scarti in plastica per farne materie prime per i tessuti: si tratta di Recupero Etico Sostenibile (RES), la società di Pozzilli (Isernia), presso la quale si è recato in visita il presidente di Invitalia, Rocco Sabelli, il 17 agosto.

Invitalia, Agenzia nazionale per lo sviluppo, da poche settimane ha acquisito il 7,44% del capitale di RES: l’acquisizione è avvenuta con un aumento di capitale di 10,8 milioni di euro, di cui 3,8 milioni sottoscritti dall’Agenzia in qualità di anchor investor attraverso il Fondo Cresci al Sud, che ha lo scopo di sostenere la crescita dimensionale e la competitività delle PMI del Mezzogiorno. L’operazione ha consentito all’azienda molisana di debuttare in Borsa il 4 maggio 2023, a seguito dell’ammissione su Euronext Growth Milan (EGM), sistema di negoziazione gestito da Borsa Italiana e dedicato alle piccole e medie imprese ad elevato potenziale di crescita.

“La RES - Recupero Eco Sostenibile ed il Gruppo Valerio hanno storia e prospettive fortemente radicate nel territorio molisano, ma esprimono al tempo stesso, un profilo imprenditoriale pragmatico e moderno, basato sulla diversificazione, l’innovazione e la tecnologia - ha dichiarato Sabelli - Il Molise, ancora alle prese con gravi deficit primari, che chiamano in causa lo Stato e la politica, come il settore sanitario e le infrastrutture, ha un impellente bisogno di una classe imprenditoriale così intraprendente e motivata. Cresci al Sud, fondo di private equity con una dotazione finanziaria di 250 milioni di euro, di cui oltre 20 già investiti in sei diverse operazioni - ha concluso Sabelli - si sta rivelando nei fatti uno strumento di intervento pubblico intelligente e imprenditorialmente efficace, a supporto delle migliori realtà industriali del Sud d’Italia”.

Antonio Valerio, azionista e amministratore delegato della RES, ha espresso soddisfazione per la visita fatta all’azienda dal presidente di Invitalia Sabelli, e “orgoglioso di poter collaborare con l’Agenzia per la crescita imprenditoriale ed industriale di una regione come il Molise”.