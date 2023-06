Molise, regionali, affluenza in calo al 48%. In corso lo spoglio

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Seggi chiusi alle 15 in Molise, dove si vota per il presidente della Giunta e il nuovo consiglio regionale. L’affluenza definitiva nelle 393 sezioni allestite in 136 comuni della regione è del 48%, cinque anni fa era stata del 52%. Hanno votato 157.400mila elettori su 327.805 aventi diritto, dei quali 85.311 elettori residenti all’estero, pari a un quarto del totale. La volta scorsa, nel 2018, si è votato solo un giorno, domenica, e l’affluenza definitiva è stata del 52,17%. Era stato eletto Donato Toma, candidato di centrodestra non ricandidato in questa tornata.

I candidati in lizza

Tre i candidati alla carica di governatore: Roberto Gravina (Movimento 5 Stelle) sostenuto dalla coalizione di centrosinistra (sei liste, tra le quali il Pd), Francesco Roberti (Forza Italia) sostenuto dal centrodestra (sette liste) e infine Emilio Izzo, sostenuto dalla lista civica ’Io non voto i soliti noti’. I cittadini, oltre al presidente di Regione, votano per l'elezione di 20 consiglieri regionali. In tutto, le sezioni nei 136 Comuni sono 393.

Loading...

Esame politico

Gli elettori chiamati alle urne sono dunque poco più di 300 mila, eppure il voto in Molise rappresenta un esame sia per il centrosinistra sia per il centrodestra. Pd e M5s si presentano insieme e possono trarre indicazioni sul gradimento dell’alleanza. E per la maggioranza di governo - anche quello uscente in Regione - sarà un modo per registrare gli equilibri interni fra FdI e Lega e il peso di Forza Italia, alla prima prova delle urne dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi.

Sfida Gravina tra (Pd e M5s) Roberti (centrodestra)

In questa campagna elettorale, la regione è stata percorsa in lungo e in largo da molti big: Matteo Salvini c’è stato quattro volte in un mese e ha portato con sé altri tre ministri: quelli dell’Istruzione Giuseppe Valditara, dell’Economia Giancarlo Giorgetti e alla disabilità Alessandra Locatelli. Anche il vicepremier e coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani ha fatto il tour in regione. E poi ci sono state le tappe di Giuseppe Conte ed Elly Schlein, con tanto di aperitivo a Campobasso con l’alleato Nicola Fratoianni di Verdi-Si. La sfida principale è fra il candidato del fronte progressista, Roberto Gravina, sindaco M5S di Campobasso, e quello di centrodestra, il sindaco di Termoli Francesco Roberti (Forza Italia).

Lo scenario di 5 anni fa

Alle ultime regionali - era il 2018, vinse l’azzurro Donato De Toma - Forza Italia fu il partito più votato, con il 9,4%, la Lega prese l’8,2% e Fratelli d’Italia il 4,4%. Il M5s corse da solo, con un proprio candidato, e prese il 31,6%. Mentre il Pd si presentò alla testa di una coalizione di centrosinistra e come partito prese il 9%. Un mese prima c’erano state le politiche, che avevano portato alla nascita del governo giallo-verde: il M5s aveva preso oltre il 30% e la Lega era risultata primo partito del centrodestra col 17,3%. Uno scenario che cinque anni dopo si presenta stravolto, con Fdi primo partito in Italia e Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.