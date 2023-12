Molise:Agnone, il borgo delle campane

È fra le dieci candidate al titolo di “Capitale italiana della Cultura 2026”, e basterebbe già questo requisito per fare di Agnone una meta da visitare nel 2024. Il piccolo centro in provincia di Isernia, posto su una collina che domina la valle del Fiume Verrino, nell’Alto Molise, ha comunque diversi altri pregi che lo rendono una destinazione appetibile (circa 400 i posti letto disponibili, a cui si sommano quelli delle strutture dei dintorni, come il caratteristico albergo diffuso Borgotufi di Castel del Giudice) all’insegna delle tradizioni (in primis quella campanaria) e di una ricca cultura enogastronomica (il caciocavallo e i formaggi tipici della Transumanza) ed artigianale. Il borgo è popolato da ben 13 chiese e si raggiunge attraverso quattro delle sette porte medievali non andate distrutte.

Nel centro storico si può girare senza una meta precisa fra i vicoli e i palazzi del quartiere “veneziano” Ripa o in cerca delle antiche botteghe un tempo casa di fabbri, calzolai e orafi, con una sosta d’obbligo in uno dei caffè di Piazza Plebiscito. Una visita obbligata è quindi alla Fonderia Marinelli, la più antica al mondo, per ammirare il Museo delle Campane, che custodisce una ricchissima collezione di bronzi sacri. Per chi scegliesse di visitare Agnone nel periodo invernale, invece, l’appuntamento da non perdere è a inizio dicembre con la ‘Ndocciata, la scenografica e suggestiva sfilata di enormi fiaccole in rappresentanza delle cinque contrade cittadine.