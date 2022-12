Mollicone (Fdi): abolizione App 18 è una fake news

Ascolta la versione audio dell'articolo

Continua il braccio di ferro politico tra maggioranza e opposizione sull’emendamento di maggioranza alla Legge di Bilancio che prevede, tra le altre cose, l’abrogazione della cosiddetta “18 App”, il bonus di 500 euro per i consumi culturali dei giovani che dovrebbe poi essere sostituita da una nuova “Carta Cultura”.

«Non aboliamo la App 18. È una fake news». A dirlo, il presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, Federico Mollicone (FdI), ospite di Sabato 24 su Rainews24. Mollicone è firmatario dell’emendamento sulla Carta per la cultura destinata ai 18 enni. «Verrà fatta una nuova Carta - ha spiegato - con criteri più trasparenti ed equi, perché c’è anche il tema sociale». La nuova Carta, ha aggiunto, «potrebbe essere legata all’Isee. Poi, oggi ci si comprano i libri di testo e questo non può avvenire perché la carta è erogata dal Ministero della cultura e i libri di testo non sono ammessi. Ma, di fatto, così è diventata un ammortizzatore sociale».

«Fondi App 18 restano a filiera»

Il deputato di Fratelli d’Italia ha assicurato che i fondi della App 18 sono «destinati comunque alla filiera». «L’emedamento che ho presentato - ha continuato Mollicone - è un emendamento strutturale e riguarda tutte le categorie che di fatto oggi sono beneficiarie dell’App 18: la filiera editoriale, musicale, dei concerti e dello spettacolo dal vivo. Quei soldi, circa 230 milioni di euro, verrebbero spostati sul nuovo Fus, che non si chiamerà più così, ma Fondo Nazionale per lo spettacolo». Secondo il presidente della Commissione cultura della Camera ci saranno «più fondi per il Tax Credit del cinema, per le sale cinematografiche e anche per la filiera del libro con l’istituzione del Fondo del libro, che, tra l’altro, era una proposta anche della precedente maggioranza, con anche fondi per i piccoli editori e le librerie di prossimità. Verrebbero poi rafforzati anche i fondi nazionali per la rievocazione storica, che sono bandi pubblici a cui partecipano le città e non sono mai sufficienti».

Coinvolti anche i carnevali storici

Sempre stando alle indicazioni del deputato, sarebbero coinvolti, ad esempio, anche «i carnevali storici, che insieme alle rievocazioni portano rilancio dei borghi e delle città d’arte, generando turismo e quindi economia. Se si va a vedere gli esiti dei bandi - ha detto Mollicone - sono tutti con lista d’attesa perché le risorse non sono abbastanza. Il fondo più importante ed oneroso sarebbe poi il Fondo di discontinuità, che noi dall’opposizione abbiamo comunque sostenuto a favore di tutta la filiera artistica e di tutti i lavoratori dello spettacolo, compresi quelli della musica, del teatro, del cinema e della danza» così gravemente colpiti durante il periodo del Covid.

Sangiuliano: App 18 così com’è mostra criticità, va ridefinita e rinominata

«L'emendamento è del Parlamento, ma reputo si debba fare una riflessione sulla cosiddetta App18 che così com'è mostra criticità». Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, è intervenuto sul dibattito su 18 App. «È necessario - ha detto il ministro - ridefinirla e rinominarla, affinché questo strumento diventi realmente una modalità di consumi culturali per i giovani orientandoli alla lettura di libri, alla visita di mostre, ai corsi di lingua e alla musica. Penso che vada introdotta una soglia ISEE che escluda persone appartenenti a famiglie con redditi elevati. Inoltre occorre mettere a punto un vero meccanismo anti truffe, e bisogna riperimetrare gli ambiti di utilizzo a consumi davvero culturali evitando aspetti grotteschi. Su tutto ciò intendo lavorare insieme agli operatori del mondo della cultura per migliorare il sistema. Auspico che nasca una vera carta della cultura per i giovani», ha concluso Sangiuliano.