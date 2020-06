MolMed non vuole il golden power: «Offerta Agc conveniente per tutti»

«Agc biologics è una realtà dotata di autonomia di business all’interno del gruppo e fattura oggi circa 350 milioni di dollari, con un quartier generale a Seattle, due fabbriche in Europa e una in Giappone. Il modello di business è la Cdmo, vale a dire la produzione a contratto; lo stesso che MolMed ha adottato negli ultimi 4 anni e che ha permesso di sostituire come core business lo sviluppo di prodotti proprietari con i servizi conto terzi senza subire contraccolpi. I giapponesi hanno dichiarato di volere raggiungere la soglia dei 550 milioni di dollari di fatturato entro il 2025 e non possono farlo solo con la crescita organica; MolMed invece ha potenzialità per triplicare l’attività. Occupiamo un’area di business limitrofa e per questo perfettamente integrabile senza sovrapposizioni: genereremo sinergie di scala sfruttando le nostre competenze in sviluppo e produzione».

L’acquisto in piena fase Covid ha generato illazioni: siete stati costretti dal virus ad ammainare la bandiera italiana?

«Non scherziamo. L’interesse di Agc nasce quando Covid-19 non si era manifestato nemmeno in Cina. I primi contatti risalgono al quarto trimestre del 2019, poi c’è stata una l unga due diligence. La coincidenza tra l’annuncio e il deflagrare dell’epidemia in Italia è casuale, tanto è vero che il prezzo offerto è superiore del 38% alla media degli ultimi 4 anni. Se Agc avesse voluto speculare e promuovere un’offerta ostile e speculativa, avrebbe potuto aspettare ancora un po’ di tempo. Non vedo intenti predatori».

Perché non preferire un percorso stand-alone? Qual è lo stato di salute di MolMed?

«Dopo un 2019 di svolta per l’azienda, con il primo pareggio e ricavi in crescita grazie al nuovo modello di business, nel primo trimestre siamo cresciuti di un altro 14%. Covid non ci ha rallentato: ci apettiamo uno scenario simile anche ad aprile e maggio. Potremmo avere qualche ritardo negli ordini nel secondo semestre, ma non in maniera significativa. I piani di Agc prevedono l’espansione della nostra offerta e investimenti in tecnologie che adesso non presidiamo adeguatamente, come per esempio quelle relative agli adenoassociati. È vero che potremmo proseguire con una crescita, ma in una prospettiva di medio-lungo periodo non riusciremmo a tenere il passo con i player più grandi».