Molmed trema in Borsa, arriva la golden power sull'Opa dei giapponesi

La società di biotecnologie del San Raffaele considerata strategica dal Governo che porrà condizioni all'acquisto da parte del gruppo asiatico

1' di lettura

Crollo in Borsa del 10% per le azioni Molmed sull'incognita "golden power" che potrebbe condizionare l'acquisizione da parte del gruppo giapponese AGC.

L'opa a 0,518 euro del gruppo AGC

Sulla società di biotecnologie con sede nel Parco scientifico biomedico del San Raffaele di Milano, è in corso una offerta pubblica d'acquisto promossa da AGC che, a inizio lockdown, ha raggiunto un accordo con l'azionista di riferimento, la Fininvest della famiglia Berlusconi. Il titolo è stato perciò a lungo ancorato ai 50 centesimi per azione, visto che l'offerta mette sul piatto fino al 24 luglio 0,518 euro per azione e ha raccolto fino al 6 luglio adesioni pari al 33% dei titoli.

Palazzo Chigi userà i poteri speciali: possibili paletti

In una nota della sera del 6 luglio tuttavia, il Consiglio dei ministri italiano ha deliberato "l'esercizio dei poteri speciali in relazione all'operazione notificata dalla società AGC Inc. di acquisizione da parte di AGC Biologics Italy S.p.a. delle azioni ordinarie della società MolMed spa" senza tuttavia chiarirne i termini. Da quanto si apprende comunque la delibera del Governo non dovrebbe bloccare l'operazione ma porre delle condizioni ad AGC per completare l'acquisizione.

Tuttavia l'incertezza sulle modalità di utilizzo dei poteri speciali ha innescato le vendite in Borsa. In primavera, in coincidenza con il crollo temporaneo dei mercati finanziari seguiti alla fase più acuta dell'emergenza sanitaria, il Governo italiano ha ampliato i settori industriali in cui sono applicabili i poteri speciali in difesa di aziende considerate strategiche, includendo il settore sanitario.