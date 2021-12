Molteni, storia di una famiglia e di una grande passione per il ciclismo

Ascolta la versione audio dell'articolo

È una storia di sport. Ma anche una storia di famiglia. È una storia di grandi imprenditori, ma anche di uomini semplici che con la forza della passione hanno lasciato il segno in uno dei periodi più effervescenti e dinamici del nostro Paese.

È una storia di ciclismo, di quel ciclismo degli anni del boom che non era più “eroico “come quello del Dopoguerra, ma altrettanto entusiasmante e forse perfino più vincente di quello precedente. È insomma una bella storia da raccontare sia per chi ha ancora dei ricordi - e magari da bambino giocava in spiaggia con delle biglie intitolate a quei campioni - sia per quei giovani d'oggi che pur non avendone mai sentito parlare sono però curiosi di sapere come i loro padri e i loro nonni siano riusciti, pedalando, a farsi strada nel mondo partendo da salami e cotechini.

Imprenditori alimentari

La storia eccola qua, è quella della Molteni, una famiglia di imprenditori alimentari specializzata in carni e insaccati, che a partire dal 1958, per allargare i suoi orizzonti, decide di allestire una squadra di ciclismo. Siamo in Brianza, ad Arcore, allora più conosciuta per le ruggenti moto “Gilera” che per quello che avverrà più avanti con la crescita della Molteni e poi con la prepotente ascesa di Silvio Berlusconi, proprietario dal 1974 di Villa San Martino.

Nel 1958, Arcore è ancora la base di partenza del “sciur” Pietro Molteni, il re dello speck e del cotechino, delle pancette e dello zampone. Un cordiale ormone dalla faccia sorridente che muove i coltelli come D'Artagnan fa con la spada.

Gli affari vanno a gonfie vele. L'unico guaio è che i suoi salami e suoi prosciutti si fermano in Lombardia. Come conquistar l'Italia intera? Ecco allora l'idea: visto che il signor Pietro, e anche suo figlio Ambrogio, sono appassionati di ciclismo, perchè non utilizzare questo sport per pubblicizzare meglio il marchio della Molteni?

Il ciclismo come pubblicità

L'idea piace un sacco a tutta la famiglia. Per crescere bisogna crescere, è il motto dell'azienda. Sceglier carni è importante, ma bisogna avere il coraggio di intraprendere strade nuove, anticipare tendenze e strategie. Il ciclismo come veicolo pubblicitario è perfetto. Ambrogio Molteni, artefice dell'operazione, ne è convinto. Solo al Giro d'Italia una squadra, di tappa in tappa, attraversa tutta la penisola. Quel marchio lo vedranno tutti. Al resto ci penseranno i quotidiani e la radio. C'è anche la tv che sta cominciando a prender piede e, più avanti, porterà in tutte le case del Paese la maglia blu camoscio della Molteni con le vittorie di Michele Dancelli e Gianni Motta, di Rudy Altig, Marino Basso e Davide Boifava.