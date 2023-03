Molteni&C arreda le Garage Suite della Formula 1, in 11 Gran Premi del mondo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Probabilmente, per gli appassionati italiani di Formula 1, il Gran Premio del Bahrain di domenica scorsa non è stato tra i più entusiasmanti, con le Ferrari ancora una volta fuori dal podio (Sainz quarto e Leclerc costretto a ritirarsi), ma la prima gara del Mondiale 2023 ha portato comunque una soddisfazione al nostro Paese. All’evento del 5 marzo, infatti, ha debuttato ufficialmente la F1® Garage Suite arredata da uno dei più importanti marchi del design made in Italy, Molteni&C.

Il gruppo italiano di arredamento (con sede a Giussano, in Brianza) ha infatti siglato lo scorso febbraio un accordo con Formula 1, diventando il fornitore ufficiale di arredi per l’esclusiva area hospitality che permette agli ospiti “vip” di godersi lo spettacolo a stretto contatto con la pista e i team in gara. Le Garage Suite sono presenti in 11 Gran Premi: oltre a quello del Bahrain, anche Arabia Saudita, Miami, Spagna, Canada, Gran Bretagna, Italia, Qatar, Texas, Messico e Abu Dhabi.

Loading...

Una partnership di grande importanza, che conferma non solo la qualità e riconoscibilità di un marchio storico come Molteni&C ma anche, più in generale, del design italiano, di cui l’azienda di Giussano diventa in qualche modo ambasciatore.

«Con la costante crescita della nostra offerta di premium hospitality nei Gran Premi in tutto il mondo, è cruciale per Formula 1 avere partner che condividano i medesimi valori di eccellenza e qualità – ha detto Stefano Domenicali, ceo e presidente di Formula One Group, commentando l’accordo –. Molteni&C, simbolo del lusso italiano, porta nei nostri

Garage Suite un livello di stile ed eleganza senza precedenti».

Si tratta di una partnership pluriennale, che contribuirà a consolidare la visibilità internazionale di un gruppo già fortemente vocato all’export come Molteni, che con i suoi tre brand (oltre a Molteni&C, che produce mobili per la casa e cucine; UniFor, soluzioni per gli ambienti di lavoro; e Citterio, pareti divisorie e arredi per l'ufficio) è presente in oltre 90 Paesi del mondo, attraverso più di 800 punti vendita, 79 flagship stores monomarca, 1077 dipendenti e 12 filiali commerciali in dieci Paesi, ma produce tutto in Italia, nei suoi cinque stabilimenti produttivi.