Molteni&C, fermati i cloni made in Cina. Stop alla fabbrica delle 108 imitazioni

L’azione si è articolata in quattro procedimenti: tre per la violazione del copyright di altrettanti prodotti (il tavolo Arc di Foster+Partners; la cassettiera Teorema di Ron Gilad e la poltrona D.154,4 di Gio Ponti) e uno per concorrenza sleale, relativo agli altri oggetti. «È stata dura, ma ne è valsa la pena – afferma Piscitelli – per noi come gruppo, ma anche come precedente per le tante aziende italiane che operano in Cina e che in quel Paese vedono un’opportunità: negli ultimi anni è aumentata la sensibilità su questi temi e spero che la soluzione a nostro favore possa dimostrare che si può fare business in Cina tutelando al contempo i propri diritti».

Una vittoria per Molteni&C, che si accompagna a un avvio d’anno di forte ripresa, con vendite in aumento del 30% nei primi tre mesi, rispetto allo scorso anno. Anche il 2020, alla fine, ha dato buoni risultati: «Per Molteni e Dada è stato il secondo miglior anno di sempre in termini di vendite, nonostante lo slittamento di due importanti progetti nel settore contract – aggiunge Piscitelli –. Inoltre è stato il migliore anno in assoluto per gestione operativa e indici finanziari». Buoni risultati confermati anche dall’assunzione di 24 persone (di cui il 50% donne) e da un incremento di quasi il 20% del premio di produzione per tutti i dipendenti».