Momento di effettuazione delle operazioni decisivo per il nuovo esterometro

In caso di fornitore extraUe, l’autofattura (elettronica o cartacea) va emessa entro il 15 del mese successivo a quello d’effettuazione ex articolo 21, comma 4, lett. d), Dpr 633/72. Tale termine vale anche per l’invio del dato a fini esterometro.

2 ) Per i servizi non generici (articoli 7-quater e seguenti), l’operazione è effettuata con il pagamento o, se anteriori al pagamento, al momento d’emissione dell’autofattura (fornitore extraUe) o di ricezione della fattura (fornitore Ue).

Attenzione però quando si paga un fornitore extraUe. In tal caso, l’autofattura è immediata (salvo differimento in presenza d’idonea documentazione) e va emessa entro 12 giorni. In caso di autofattura elettronica (Td17), questa andrà in pari data allo Sdi e l’esterometro è fatto. Se si usa la carta, invece, l’Xml (Td17) con finalità esterometro va trasmesso entro il 15 del mese successivo a quello d’effettuazione.

3) Per gli acquisti di beni esistenti in Italia (circostanza da provare), l’effettuazione coincide con la consegna/spedizione o, se anteriori, con il pagamento o con l’autofattura (fornitore extraUe) o con la ricezione della fattura (fornitore Ue). Salvo Ddt o documenti simili, utili per il differimento, l’autofattura per l’acquisto da extraUe è immediata e va emessa nei 12 giorni dall’effettuazione (non rilevano le eventuali “fatture” riconducibili al rappresentante fiscale del soggetto estero).

Con il Td19, inviato allo Sdi entro lo stesso termine al fine di assolvere l’obbligo sostanziale, si adempie anche l’esterometro.