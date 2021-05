Monaco E-Prix: tutto pronto per il settimo round del Campionato di Formula E

La scuderia tedesca si trova attualmente in vetta alla classifica a squadre: con 3 vittorie su 6 gare, De Vries e Vandoorne stanno cercando il secondo trionfo nel Principato, raggiunto in passato da entrambi i piloti in altre categorie.

Dopo un inizio di stagione di fuoco, il vincitore del Diriyah E-Prix Sam Bird (Jaguar Racing) si trova in terza posizione in classifica generale, mentre la medaglia di legno provvisoria va a Robin Frijns (Envision Virgin Racing), attualmente in quarta posizione.

Il debuttante Jake Dennis (Bmw i Andretti Motorsport) ha dato spettacolo nel round 6 a Valecia, stupendo sia i fan che gli addetti ai lavori e candidandosi come outsider di lusso per il Monaco E-Prix e non solo. Con la prima stagione da Campionato del mondo Fia che si avvicina ormai al giro di boa, il rookie della casa tedesca è a soli 24 punti dal leader del mondiale Nyck De Vries.

Dove guardare la gara

In Italia, la gara di sabato sarà disponibile sabato 8 maggio alle ore 16 in diretta su Italia Uno e Sky Sport 1, che mostrerà anche le qualifiche e la sessione di gara in diretta, per una copertura dedicata per tutto il fine settimana.