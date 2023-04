Monasteri, conventi, cattedrali: viaggio tra i boutique hotel olandesi

La lobby del Mariënhage è dominata dalle moderne installazioni luminose disegnate da Studio Drift, uno dei brand più famosi del design olandese.

C’è poi la Brasserie Rita, così battezzata in onore alla santa delle cause perse e delle imprese impossibili, come portare in tavola piatti tradizionali con un twist moderno: ha un patio che si affaccia sul cortile interno del monastero. Non manca un fitness center con personal trainer.

Completano il complesso la cappella, una sala congressi e soprattutto la chiesa, oggi utilizzata per cerimonie, concerti, eventi culturali e non.

L’ex convento di Breda

Per chi sceglie di soggiornare nella non lontana Breda c’è invece lo storico Hotel Nassau della catena Marriott, il cui arredo interno in stile gotico rievoca il passato di convento, dalle camere decorate con archi a tutto sesto e poster di modelle vestite da suore, al ristorante Liefdegestlich (nome dell’ex orfanotrofio annesso) al bar Heilligdom (“Santuario”), dove assaggiare il “proibito” assenzio.

Al termine della permanenza si può scrivere la propria “confessione” in merito all’albergo, il cui motto è, per l’appunto, “niente da confessare”.

Il cinque stelle nella cattedrale gotica di Maastricht

Spostandoci a Sud, nel cuore della più latina Maastricht spicca il profilo imponente del Kruisherenhotel, un design hotel costruito all’interno di una cattedrale gotica del XV secolo e dell’adiacente monastero.