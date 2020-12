Moncler, 1 miliardo per Stone Island «Guardiamo insieme al nuovo lusso» Carlo Rivetti, principale azionista della società acquisita, reinvestirà con la famiglia ed entrerà come socio nella controllante di Moncler, Ruffini Partecipazione. di Monica D'Ascenzo

La stagione del riassetto della moda e del lusso è solo all’inizio. La prima mossa, pre pausa natalizia, è di Moncler che ha annunciato l’acquisizione del 100% di Sportswear Company (Spw), titolare del marchio Stone Island. Un’operazione che sancisce il matrimonio fra due brand italiani guidati da due imprenditori creativi e visionari, Remo Ruffini e Carlo Rivetti. La notizia è stata accolta ieri dal mercato in modo positivo: il titolo Moncler ha chiuso nella giornata dell’annuncio in rialzo dell’1,85% a 44 euro per azione, dopo aver toccato progressi di oltre il 5 per cento.

I dettagli del deal

Punto di partenza importante per valutare l’operazione è senz’altro la valorizzazione di Spw, che ammonta a 1,15 miliardi, pari a un multiplo di 16,6 volte il margine operativo lordo per il 2020 di 68 milioni con un margine del 28% sul fatturato e a un multiplo di 13,5 volte le stime di Ebitda 2021. Nel dettaglio Moncler e Rivetex, società di Carlo Rivetti titolare di una quota del 50,10% di Spw, e altri soci di Spw titolari del 19,90% della società, hanno siglato un accordo in base al quale Moncler verserà per cassa il corrispettivo, ma al closing i soci di Spw si impegnano a sottoscrivere, per un controvalore pari al 50% del corrispettivo, 10,7 milioni di azioni di nuova emissione Moncler a 37,51 euro per azione. Per completare l’operazione, Moncler acquisirà anche il 30% della società di investimento Temasek Holdings, già azionista di Ruffini Partecipazioni e di Stone Island, che potrà a sua volta reinvestire fino al 50% dell’ammontare ricevuto in azioni Moncler. Nel caso in cui Temasek scelga un corrispettivo solo in cassa, l’esborso complessivo per Moncler sarà di 748 milioni di euro. Diversamente, Temasek potrà sottoscrivere sino ad un massimo di 4,6 milioni di azioni di nuova emissione di Moncler.

All’operazione hanno lavorato come financial advisors Citigroup Global Markets Europe AG e Cornelli Gabelli e Associati per Moncler e Rothschild & Co. per Spw; come legal advisors Gatti Pavesi, Bianchi Studio Legale Associato per Moncler e Pedersoli Studio Legale per Spw; come tax advisors Ludovici Piccone & Partners per Moncler e come accounting advisor KPMG per Moncler.

L’intesa a livello di holding