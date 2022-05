In Moncler il 54% delle posizioni manageriali è ricoperto da donne e metà dei riporti diretti del presidente e ad sono donne. Moncler supporta la genitorialità attraverso una serie di iniziative applicabili a tutte le neomamme in tutte le mansioni, offrendo la possibilità, fino ai 3 anni di età del bambino, di lavorare in modalità part time (verticale o orizzontale), di avere orari flessibili con entrata entro le 10.30 del mattino; la possibilità di smart working (per le funzioni elegibili) fino a 4 giorni la settimana, 16 ore di permesso retribuito aggiuntive all'anno, oltre a quelle per legge per visite pediatriche, e ulteriori 5 giorni l'anno per malattia del bambino. Ai padri è offerta una settimana di congedo di paternità in più rispetto al periodo previsto dalla legge.

