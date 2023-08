Moncler brilla con il lusso europeo, la Cina autorizza viaggi di gruppo all'estero

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - La Cina elimina il divieto di viaggi turistici di gruppo per una serie di Paesi nel mondo (oltre 70 tra cui Usa, Gran Bretagna, Australia, Corea del Sud e Giappone), che faceva parte delle restrizioni per limitare la pandemia di Covid-19, e a beneficiarne in Borsa sono soprattutto i titoli del lusso, che si aspettano un aumento delle vendite nel settore.

A Milano a salire è soprattutto Moncler, ma vanno bene anche Brunello Cucinelli, e Aeffe. A Parigi guida i rialzi del comparto Lvmh, bene anche L'oreal mentre a Zurigo spicca Richemont. L'Eurostoxx di settore è tra i migliori, vanno bene anche i titoli dei viaggi ma con rialzi più moderati.

I viaggi di gruppo dei turisti cinesi, secondo il comunicato pubblicato sul sito del ministero della Cultura e del Turismo, potranno riprendere già a partire da oggi e la misura vale per tutte le agenzie di viaggi e le piattaforme online. I titoli del lusso sono stati penalizzati negli ultimi mesi a causa dei segnali di debolezza arrivati dall'economia cinese, dalle esportazioni in deciso calo all'entrata del Paese in deflazione.