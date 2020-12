Moncler compra l'italiana Stone Island. La Borsa festeggia

(Comofoto - stock.adobe.com)

Gli analisti sono convinti che Ruffini riuscirà a far crescere il marchio modenese e a creare valore, senza creare sovrapposizioni con la società del piumino

Moncler premiata a Piazza Affari dopo l’annuncio dell’operazione di acquisizione di Stone Island. I titoli, che hanno registrato un avvio in calo dell’1,88%, hanno subito virato a rialzo e nonostante l'andamento al ribasso del Ftse Mib , guadagnano terreno conquistando, tra l'altro, nuovi massimi storici. Solamente da inizio ottobre le Moncler hanno messo a segno un progresso attorno al 27%. Dai minimi di marzo, attorno a 27 euro, le azioni hanno vantato una volata del 61%, superando i record sotto i 43 euro segnati lo scorso febbraio, prima dell'arrivo della pandemia.

L’annuncio di questa mattina ha colto il mercato di sorpresa, anche se ipotesi di un’operazione su Stone Island erano già circolate l’anno scorso. Dopo la pandemia, però, a Piazza Affari non se ne era più parlato. Gli investitori apprezzano la mossa annunciata dal numero uno, Remo Ruffini, visto che in tal modo il gruppo di moda utilizza la cassa della società per rilevare un'azienda e con prospettive di crescita. Gli analisti di Equita, ad esempio, stimano che a fine anno Moncler potrebbe vantare stand alone liquidità per 883 milioni di euro. «In questo momento è meglio investire che avere troppa liquidità in cascina. Investire in operazioni ovviamente sensate», ha commentato un operatore.



La società emiliana ha chiuso l’esercizio 2020, terminato a ottobre, con un fatturato di 240 milioni di euro, stabile rispetto al 2019. L’ebitda margin si è attestato al 28%, in lieve calo dal 30% dell’anno precedente. Lo stesso Ruffini ha dichiarato che Stone Island ricorda Moncler 10 anni fa e il mercato, così, già immagina anche per l'azienda modenese il percorso di creazione di valore compiuto da Moncler.

«L`acquisizione ci sembra strategicamente opportuna in quanto offre a Moncler l`opportunità di accompagnare Stone Island in un processo di ampliamento geografico (oggi 80% del fatturato in Europa) e di rafforzamento della distribuzione diretta (oggi 78% del fatturato è wholesale) e del digitale, facendo leva su un marchio con un posizionamento forte e distintivo», hanno ad esempio commentato a caldo gli analisti di Equita.

Moncler ha messo sul piatto per Stone Island oltre 1,1 miliardi di euro (per il 100%), pagando dunque un multiplo ev-ebitda atteso per il 2021 pari a 13,5 volte. Come indicato nella nota di Moncler, il valore proposto corrisponde a un multiplo di 16,6 volte l’Ebitda 2020 (pari a 68 milioni con un margine del 28%) e a un multiplo di 13,5 volte l’Ebitda 2021. Il prezzo, in pratica, verrà pagato cash fino a 748 milioni e in parte in azioni Moncler di nuova emissione al prezzo di 37,5 euro, la media degli ultimi tre mesi (la famiglia Rivetti sottoscriverà infatti azioni di nuova emissione). Secondo Equita l’operazione su Stone Island potrebbe spingere gli utili del gruppo Moncler. Ruffini ha per altro rassicurato che Stone Island si rivolge a consumatori diversi da Moncler e dunque i due marchi non sono sovrapponibili, ma piuttosto sono complementari. «E' un bel messaggio per l’Italia», ha detto ancora il numero uno di Moncler, sottolineando inoltre: «Sono convinto che ci siano delle grandi potenzialità». Sportswear è controllata dal fondatore Rivetti (50%), da altri membri della famiglia Rivetti (20%) e dal fondo Temasek (30%). Citigrup, insieme a Cornelli Gabelli, è stata advisor dell'operazione per Moncler, mentre Rotschild ha seguito Stone Island.

Equita, ad ogni modo, dopo la corsa registrata dalle azioni di Moncler nelle ultime settimane consiglia per adesso cautela ('Hold'), pur apprezzando l'operazione.

