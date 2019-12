Moncler corre ancora a Piazza Affari con Kering, prese profitto su Ferragamo

(REUTERS)

Alla vigilia protagoniste a Piazza Affari con rialzi tra il 6 e il 7%, Moncler e Salvatore Ferragamo sono agli antipodi del FTSE MIB: la prima continua a correre con un aumento superiore all'1,5%, poco sotto il massimo storico di 43,61 euro per azione toccato il 5 dicembre e sostenuta dall'interesse di Kering e nonostante l'intervento del numero uno Remo Ruffini per escludere che ci sia qualcosa di concreto, la seconda è in coda al listino principale con un ribasso vicino all'1,5%, colpita dalle prese di beneficio. L'andamento trova riscontro anche nelle valutazioni degli analisti: gli esperti di Fidentiis hanno alzato l'obiettivo di prezzo di Moncler da 40,5 a 47,5 euro per azione, rafforzando così la valutazione «buy», mentre quelli di MorningStar hanno tagliato il target di Ferragamo da «hold» a «sell», vendere, comunque mantenendo invariato l'obiettivo di prezzo a 15,8 euro per azione.

Giovedì Ruffini ha confermato contatti con il colosso francese del lusso, ma al tempo stesso ha precisato che non ci sono ipotesi concrete di vendita della società, spiegando che Moncler «periodicamente intrattiene contatti e interloquisce con investitori e altri operatori del settore, tra cui il gruppo Kering, su potenziali opportunità strategiche per promuovere ulteriormente lo sviluppo di Moncler, senza che allo stato vi sia alcuna ipotesi concreta allo studi». Il gruppo dei piumini in poco più di dieci anni ha cambiato strategia ed è riuscito a invertire la rotta di un marchio che aveva già fatto il suo tempo, grazie anche al contributo del progetto Genius lanciato nel 2018.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)