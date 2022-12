Moncler corre dopo annuncio in Cina dello stop a quarantene per i viaggiatori

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - L’annuncio che saranno ulteriormente allentate le misure anti-Covid in Cina favorisce gli acquisti sui titoli del lusso. A Piazza Affari sono ben acquistate le Moncler. Vanno bene anche le Aeffe, le azioni Cucinelli, le Salvatore Ferragamo e le Tod's. A Parigi, inoltre, sono in luce Lvmh ed Hermes . Sono invece ferme le Kering, risentendo del nodo da sciogliere sulla guida dell'ufficio design di Gucci.

Le autorità sanitarie cinesi hanno reso noto che la Repubblica Popolare abolirà la quarantena obbligatoria per chi arriva nel Paese a partire dall'8 gennaio. La decisione è stata adottata nonostante il picco di casi Covid in Cina, con 250 milioni di casi stimati in venti giorni. L’allentamento delle misure anti-Covid annunciato nelle ultime settimane e poi lo stop alle quarantene per i viaggiatori dovrebbero favorire il turismo e quindi lo shopping di beni di lusso sia in Cina, sia in altri Paesi e Continenti. Del resto i manager delle aziende di moda avevano indicato che anche la scorsa estate, non appena era stata allargata la maglia delle misure cinesi contro il Covid, lo shopping di beni personali di lusso si era subito impennato nella Repubblica Popolare. Lo shopping nel Vecchio Continente, inoltre, ha risentito dell'assenza di turisti cinesi, che a questo punto potrebbero ricomparire. La cautela, comunque, rimane d’obbligo, visto che nella Repubblica Popolare stanno salendo i contagi, al punto che alcuni studi stimano che nei mesi venturi i morti per Covid potrebbero superare la soglia di 1 milione.