Moncler corre con il «buy» di Ubs, «bocciata» invece Ferragamo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Titoli della moda in movimento alla luce di una serie di analisi sulle società del settore realizzate da Ubs. Gli esperti dell'istituto elvetico premiano in primo luogo Moncler, alzando la raccomandazione a "buy" con un target price a 75 euro e prevedendo che i risultati del quarto trimestre dimostreranno che la recente performance di Borsa peggiore della media del comparto «è stata interamente dovuta alla stagionalità e alla mancanza dei flussi turistici». «Pensiamo che a lungo termine il mercato stia sottostimando il potere di pricing di Moncler e le continue aperture di negozi, che porteranno probabilmente a una revisione al rialzo del consensus», scrive Ubs. Gli analisti ricordano inoltre che il 2022 sarà un anno importante per Stone Island. «Se questa prima acquisizione si dimostrerà di successo - si legge nel report - potrà dare al management la fiducia per cercare altre opportunità di crescita inorganica». Strategia che potrà essere finanziata dalla «forte generazione di cassa» e dal «solido bilancio», che consentiranno a Moncler di avere «2 miliardi di cassa netta entro la fine del 2025».

Ubs, d'altra parte, "boccia" Salvatore Ferragamo, su cui il giudizio è stato tagliato a "sell" con target a 18 euro. «Vediamo rischi al ribasso rispetto al consensus e crediamo che gli sforzi di rilancio del nuovo ceo Marco Gobbetti richiederanno tempo per essere annunciati e avere un impatto significativo», scrivono gli esperti. Consiglio di vendere confermato, infine, per Tod's, che secondo Ubs ha mostrato «primi segni di recupero», ma che ha ancora «una lunga strada da percorrere». «La capacità di Tod's di tornare all'utile è legata all'andamento dei ricavi dato che la struttura dei costi è già piuttosto snella e lascia poco spazio a ulteriori riduzioni», nota Ubs. Se quindi «ci sono stati alcuni progressi, soprattutto nel terzo trimestre quando le vendite retail sono tornate a crescere rispetto ai livelli 2019» grazie in particolare alla Cina, secondo gli analisti «la questione chiave e se questi trend possono essere confermati a livello globale il prossimo anno a fronte di una concorrenza che sul mercato cinese diventa più forte».