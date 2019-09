Moncler, l’Asia spinge i ricavi Focus sul business digitale

Sennonché a fronte di un simile contesto sorge un timore. Internet tende alla massificazione di idee e prodotti. L’incremento del fatturato sull’online, e della stessa presenza in rete, può implicare la diluizione del marchio. Un’eventuale dinamica che rischia in prospettiva d’impattare le stesse vendite di Moncler. La società non condivide il timore. Innanzitutto, viene spiegato, è importante essere presenti in un canale che, volenti o nolenti, è sempre più essenziale e pervasivo. Inoltre, afferma il gruppo, sull’online l’azienda porta avanti una crescita controllata di modo che, da un lato, sia garantita l’offerta il più possibile personalizzata; e, dall’altro, venga tutelata l’esclusività del marchio. In tal senso, sottolinea sempre Moncler, il gruppo effettua a monte la selezione dei siti dedicati al lusso dove i suoi prodotti possono essere venduti. Non solo. La stessa omnicanalità, dice sempre la società, oltre a consentire di raggiungere un maggiore numero di clienti, permette di soddisfarne meglio le esigenze. Quindi Moncler, ricordando che il canale fisico resta comunque primario, non vede particolari problemi su questo fronte.

L’internazionalizzazione

Fin alcune considerazioni riguardo al mondo digitale. Moncler, però, è una multinazionale. Il risparmiatore, quindi, è interessato al suo sviluppo internazionale. Ebbene: nel primo semestre del 2019 in Italia i ricavi sono aumentati dell’8% mentre in Emea sono saliti del 15% . Il rialzo è analogo a quello dell’Asia-Resto del Mondo cambi costanti che, però, a valute correnti cresce del 18%. Le Americhe, infine, hanno generato un fatturato in salita dell’8% (a cambi costanti). Più in generale le differenti aree geografiche, sempre al 30/6/2019, avevano il seguente peso sui ricavi: l’Italia incide per il 12% mentre Emea (ex Italia) e Asia-Resto del Mondo pesano rispettivamente per il 29,6 e 43,7%. Le Americhe, infine, generano il 14,7% del fatturato. Si tratta di un mix di dati che, in linea con i consuntivi del 2018 e del 2017, confermano la rilevanza del Far East per il gruppo. Certo: tutti i mercati sono essenziali e in ogni area geografica c’è ulteriore spazio per la crescita. Ciò detto, come sottolinea la stessa società, è presumibile che l’Asia nel medio periodo aumenterà il suo peso sul giro d’affari complessivo.

La “trade war”

Insomma, tutto rose e fiori? La realtà è più complicata. La guerra sui dazi voluta da Washington contro Pechino rischia di rallentare l’economia globale, compresa quella della Cina continentale. Un’eventuale dinamica che, proprio a causa della rilevanza di quel mercato per Moncler, può impattare quest’ultima. La società, sottolineando che alla stato attuale non c’è alcuna avvisaglia di rallentamento nella Cina continentale, professa ottimismo. Il gruppo, da una parte, sottolinea che la sua quota di mercato nell’Impero di mezzo non è così ampia e c’è quindi spazio per espandersi; e, dall’altra, ricorda che il lusso è un business comunque resistente alla volatilità della congiuntura. Vero! Tuttavia può ulteriormente obiettarsi che, proprio a causa della “trade war”, può essere incrinata la fiducia del consumatore nella stessa Cina continentale. Anche in questo caso Moncler esprime tranquillità. Nei momenti di crisi, viene spiegato, il business si polarizza. Essenziale è che il marchio abbia un forte posizionamento sul mercato e un forte legame con il cliente. Ebbene il suo brand afferma l’azienda, anche grazie alle strategie mese in atto nel passato, è contraddistinto da entrambe le caratteristiche. Quindi, sul tema in oggetto, non è visto alcun particolare problema.