Moncler, a Londra il lancio dell’evoluzione del progetto Genius

«Non vi dico come e forse non lo so neanch'io, ma anche Genius evolverà: ha “solo” quattro anni, però dobbiamo dargli nuova energia»: così Remo Ruffini, ceo Moncler, in un’intervista al Sole 24 Ore lo scorso settembre aveva anticipato l’evoluzione del progetto Genius. Lanciato nel 2018 come programma di collaborazioni con artisti e creativi, Genius diventerà una «piattaforma di co-creazione tra diversi settori»: così si legge nella nota diffusa dall’azienda, che renderà noto nei dettagli il nuovo corso di Genius con un evento speciale all’Olympia London il prossimo 20 febbraio, durante la Fashion Week della capitale britannica.

A Genius hanno preso parte finora nomi come Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino, JW Anderson, Craig Green, Simone Rocha, proponendo collaborazioni che hanno rivoluzionato anche il tradizionale calendario stagionale, con il lancio di collezioni mensili e un flusso continuo di nuovi progetti: «La piattaforma esplorerà i confini della creatività con una visione che va oltre la moda per ispirare le infinite possibilità di creazione tra Arte, Design, Intrattenimento, Musica, Sport e Cultura - si legge sempre nella nota di Moncler -. Con l'evento The Art of Genius Moncler presenta in un'unica location i creativi, i loro concetti e le loro collezioni. Ogni “co-creatore” infonderà l'energia del proprio brand nel mondo di Genius offrendo esperienze immersive frutto di una forte visione creativa. The Art of Genius celebra la forza emozionale e la bellezza della creatività».

Protagonisti dell’evento di Londra saranno dunque i progetti sviluppati con protagonisti della musica come Alicia Keys e Pharrell Williams, ma anche marchi di automotive come Mercedes Benz; ancora, il marchio di streetwear Palm Angels, fondato da Francesco Ragazzi, Frgmt di Hiroshi Fujiwara, adidas originals, il designer di sneakers Salehe Bembury (che su Instagram aveva già postato in novembre un prototipo di una scarpa pensata con Moncler) e Roc Nation by Jay-Z, l’agenzia di entertainment del rapper statunitense. Inoltre, Moncler ha invitato all’evento anche lo stilista Rick Owens, che presenterà la collezione Moncler + Rick Owens.



“The Art of Genius” sarà anche aperto al pubblico: i biglietti sono disponibili previa registrazione su Moncler.com, e sempre sul sito l’evento sarà anche trasmesso in livestreaming, dove gli utenti potranno registrarsi per accedere a contenuti esclusivi.