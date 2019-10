Moncler rassicura su Hong Kong e il titolo strappa (+7%) Il gruppo della moda famoso dei piumini registra la migliore performance del Ftse Mib, dopo la pubblicazione dei dati sul fatturato dei primi nove mesi dell'anno. I manager del gruppo hanno rassicurato gli investitori sulla situazione a Hong Kong: pesa solo il 6% dei ricavi complessivi di Flavia Carletti

2' di lettura

Scatto di Moncler a Piazza Affari che balza di oltre 7 punti percentuali nella prima fase di scambi in Borsa, quando il Ftse Mib è quasi invariato. Moncler ha toccato un massimo a 34,93 euro e scambi che hanno superato 1,4 milioni di pezzi nelle prime battute, sopra la media degli ultimi trenta giorni per l'intera seduta. Ieri a mercati chiusi, Moncler ha reso noto di aver archiviato i primi nove mesi del 2019 con ricavi in crescita del 14% a cambi correnti a 995,3 milioni (+12% a cambi costanti). Risultato, ha spiegato il presidente e amministratore delegato Remo Ruffini, ottenuto con «ricavi in crescita a doppia cifra» anche «nel terzo trimestre», «nonostante eventi esterni e inaspettati abbiano condizionato le performance in alcuni importanti mercati».

Rassicurazioni su Hong Kong: pesa 6% fatturato

La società, di fronte alle domande degli analisti, ha anche rassicurato su Hong Kong, che rappresenta solamente il 6% del giro d’affari di Moncler. «Hong Kong rappresenta il 6% del business complessivo, quindi non vediamo particolari impatti sui margini del gruppo per l’intero 2019» ha ribadito a più riprese il chief corporate and supply officer di Moncler, Luciano Santel, rispondendo alle numerose domande sull'andamento delle vendite nell'area asiatica messa sotto pressione ormai da mesi dalle numerose sommosse. Gli analisti hanno chiesto chiarimenti sull'impatto delle proteste di Hong Kong sulle vendite del gruppo, visto che nelle scorse settimane Ruffini aveva fatto sbandare il titolo Moncler dichiarando: «Se non ci fosse Hong Kong sarebbe un bell'anno. Il mondo è complicato. Le attese, speriamo, siano ancora di crescita, abbiamo tanti progetti belli speriamo che bastino. È importante la flessibilità, essere vicini ai consumatori. Sono prudente».

(Il Sole 24 Ore Radiocor)