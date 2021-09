Moncler rialza la testa mentre sale l'attesa per l'evento della prossima settimana

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Moncler rialza la testa a Piazza Affari: i titoli mettono a segno una delle performance migliori del mercato, anche se nell’ultimo mese hanno registrato una brusca frenata, lasciando sul parterre quasi il 17% dal top in area 62 euro toccato lo scorso 18 agosto. Nelle ultime sedute le azioni del gruppo hanno accelerato verso il basso perdendo quota insieme a tutto il comparto del lusso europeo sul timore di un rallentamento delle vendite in Cina, in vista di possibili lockdown che potrebbero essere introdotti in occasione delle festività di inizio ottobre, momento importante per lo shopping cinese.



Gli investitori, però, visto il forte scivolone registrato in poche settimane da Moncler, sono tornati a scommettere sulle azioni della società di moda, tanto più che la prossima settimana, in occasione della Fashion Week milanese, potrebbero emergere notizie positive sul comparto del lusso e della moda. La casa del piumino, per altro, ha annunciato un evento per il prossimo 25 settembre per svelare le nuove collezioni in una modalità inedita. Il brand allestirà un’esperienza digitale che coinvolgerà cinque città in un unico evento, con la partecipazione della musicista Alicia Keys. «In questo mondo in continuo cambiamento – ha spiegato in una nota il presidente e ad Remo Ruffini – credo moltissimo nella forza di unire community diverse e lontane attraverso esperienze condivise. Le più grandi fonti di ispirazione della mia vita sono sempre state proprio le persone e in Moncler sappiamo che più si è capaci di ispirare chi ci sta accanto, più chi ci sta accanto saprà ispirarci. Questo è il principio che ha guidato Moncler Genius 2021».

Gli utenti saranno guidati in un viaggio tra le città di New York, Milano, Shanghai, Tokyo e Seul alla scoperta delle fonti di ispirazione dei designer di Moncler Genius nei diversi mondi dell’arte, del cinema, della musica e dello sport estremo. Durante l’evento saranno presentate le collezioni 1 Moncler JW Anderson, 2 Moncler 1952 Woman Veronica Leoni, 2 Moncler 1952 Man Sergio Zambon, 3 Moncler Grenoble Sandro Mandrino, 5 Moncler Craig Green, 6 Moncler 1017 Alyx 9SM, 7 Moncler Ffgmt Hiroshi Fujiwara, 4 Moncler Hyke, 8 Moncler Palm Angels, Moncler + DingYun Zhang, Moncler + Gentle Monster.



