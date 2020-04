Moncler, ricavi in calo del 18% a 310 milioni nel primo trimestre Il numero unod el gruppo ha rinunciato alla parte variabile della sua remunerazione 2020 e ha già destinato la parte fissa ad iniziative benefiche. di Monica D'Ascenzo

(REUTERS)

3' di lettura

L’emergenza coronavirus pesa sul primo trimestre di Moncler. Il gruppo ha chiuso il periodo con ricavi pari a 310,1 milioni di euro, in flessione del 18% a tassi di cambio correnti e costanti rispetto a 378,5 milioni registrati nello stesso periodo del 2019. «I risultati del primo trimestre sono stati penalizzati dagli effetti della pandemia del nuovo coronavirus Covid-19, che ha portato i governi di diversi stati nel mondo ad adottare misure eccezionali “di contenimento sociale” per limitarne la diffusione, chiudendo progressivamente tutte le attività non essenziali, incluse tra queste i negozi retail del gruppo e tutti i punti vendita wholesale che distribuiscono prodotti Moncler, con conseguenze negative per entrambi i canali» viene spiegato nel comunicato della società.

Nel dettaglio i ricavi retail sono stati pari a 236,3 milioni, in calo del 19% a tassi di cambio correnti e costanti, quelli wholesale sono stati di 73,8 milioni, -15% a tassi di cambio correnti e costanti.

«Questi tre mesi saranno ricordati come uno spartiacque tra “il prima” ed “il dopo”. Ci siamo trovati di fronte ad un “nemico” sconosciuto, veloce e globale. Abbiamo capito che per affrontarlo servivano azioni eccezionali e tempestive. Adesso, dopo diverse settimane di emergenza sanitaria, dobbiamo pensare al dopo, alla ripartenza» ha commentato il presidente e amministratore delegato di Moncler, Remo Ruffini, che ha deciso di rinunciare alla parte di remunerazione variabile fin da ora e di rinunciare a quella fissa destinandola ad iniziative benefiche in favore di enti ed istituzioni impegnati nell'emergenza Covid-19. Il suo esempio, per quel che riguarda la parte variabile, è stato seguito anche dagli altri amministratori esecutivi.

Moncler Genius, 12 nuovi progetti di creatività multiforme Photogallery20 foto Visualizza





«Il nostro compito oggi - ha aggiunto - è quello di costruire un futuro più solido per Moncler, per le sue persone e per tutti gli stakeholder. Ripartiamo da un brand forte e da una strategia chiara, ma anche con risorse adeguate a perseguire obiettivi sfidanti e, non da ultimo, con persone capaci e motivate a portarli a compimento. Solo così possiamo continuare ad evolverci migliorando. Queste sono le fondamenta della Moncler di ieri, i cardini di oggi e, ancor di più, i pilastri di domani».