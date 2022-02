Moncler sale in Borsa dopo conti 2021 in forte crescita

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -Moncler sotto la lente a Piazza Affari, all’indomani della pubblicazione dei conti 2021 diffusi a mercati chiusi. I titoli del gruppo guidato da Remo Ruffini sono in area 53 euro, dopo un avvio in rialzo quasi del 3%.

Ricavi per 2 mld nel 2021, utili per 411 milioni



Il gruppo, che detiene i brand Moncler e Stone Island integrato l’anno scorso, ha chiuso il 2021 con ricavi consolidati per 2.046,1 milioni di euro, in crescita a cambi costanti del 44% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 28% rispetto al 2019. Nel solo quarto trimestre ha realizzato ricavi pari a 868,9 milioni in crescita del 30% cambi costanti rispetto al quarto trimestre 2020 e del 40% sempre a cambi costanti rispetto al 2019. Il gruppo ha chiuso il 2021 con un utile netto di 411,4 milioni di euro contro i 300,4 milioni del 2020 e i 358,7 milioni dell’esercizio 2019. Il cda proporrà all’assemblea dei soci un dividendo di 0,60 euro per azione. Nel corso della conference call, inoltre, i vertici della società hanno fornito indicazioni positive per l’anno in corso, nonostante l’estrema incertezza che si profila all’orizzonte. E’ stato anche precisato che il mercato russo, pur essendo in crescita, pesa solamente per il 2% sul fatturato complessivo.

Analisti positivi ma c'è rischio geopolitico



Gli analisti di Intesa Sanpaolo raccomandano di acquistare i titoli ('Add'), indicando un target di prezzo a 75,3 euro. Gli esperti hanno apprezzato i numeri diffusi dall’azienda e soprattutto la creazione di cash flow nel quarto trimestre, pari a 206 milioni. Anche Banca Akros raccomanda un ‘Buy’ con target di prezzo a 68 euro. «L’incertezza per il contesto geopolitico e possibili nuove ondate di pandemia, però, raffreddano l’entusiamo su tutto il settore della moda», hanno avvertito gli esperti, pur preannunciando un possibile rialzo del consensus sui numeri del gruppo. Infine gli esperti di Equita hanno confermato il giudizio di ‘Buy’, indicando dopo i conti un target di prezzo a 70 euro. Gli analisti della sim hanno alzato le stime per il periodo 2022-24 del +2% a tutti i livelli. «Nel settore Moncler offre un’attraente combinazione di alta qualità e drivers company-specific di crescita degli utili, elementi non del tutto riflessi nel rapporto tra prezzi e utili previsti per il 2023 di circa 24 volte, contro le 23 volte dei competitors», hanno concluso gli esperti.