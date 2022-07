Moncler scatta in Borsa grazie alla trimestrale e al rimbalzo del mercato cinese

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - I risultati trimestrali migliori delle previsioni e le indicazioni fornite in conference call spingono Moncler a Piazza Affari, dove i titoli del gruppo dei piumini mettono a segno la migliore prestazione del Ftse Mib. Mercoledì dopo la chiusura dei mercati Moncler ha reso noto di aver chiuso il primo semestre con un utile netto di 211,3 milioni dai 58,7 di un anno prima grazie anche a un beneficio fiscale straordinario di 92,3 milioni per il riallineamento del valore fiscale del marchio Stone Island. L'ebit è risultato pari a 180,2 milioni, con un’incidenza sui ricavi del 19,6%, rispetto a 92,82 milioni nel primo semestre 2021 e a un margine del 14,9%. Nel periodo i ricavi consolidati sono stati pari a 918,4 milioni, in crescita del 46% a cambi costanti rispetto allo stesso periodo del 2021 e del 62% rispetto al primo semestre 2019.

Si tratta di numeri «superiori alle previsioni», spiegano gli analisti di Equita, che tuttavia hanno limato le stime di utili 2022 e 2023 a causa dell'incertezza del contesto macro. Dalla conference call di presentazione della semestrale è emerso inoltre che il mercato cinese sta continuando a crescere e che non ci sono al momento segnali di rallentamento della domanda. La guidance sul margine ebit 2022 è stata confermata al 30%. Secondo Akros sia le vendite del secondo trimestre che la redditività del primo semestre sono state «molto solide» e Moncler ha comunicato «ancora una volta alcuni tra i migliori risultati del settore». Gli esperti confermano il giudizio "buy" con target price a 68 euro (Equita ha "buy" e 60,5 euro).