Moncler tira il fiato dopo numeri su vendite terzo trimestre sopra le attese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) Partenza volatile per Moncler all’indomani della pubblicazione dei numeri relativi alle vendite dei primi nove mesi. Dopo un’apertura in calo di mezzo punto percentuale, le azioni hanno rialzato la testa iniziando a guadagnare punti. Poi si sono riportate sulla parità. I titoli, del resto, hanno già corso molto nell'ultimo mese, mettendo a segno un rialzo attorno al 17%, contro quello del settore del lussi di circa il 9% e quello generale del mercato del 5%.



La società del piumino ha chiuso i primi nove mesi dell’esercizio 2021 con ricavi consolidati pari a 1.177,2 milioni di euro, in crescita del 54% rispetto allo stesso periodo del 2020 o del 56% a cambi costanti e del 20%, sempre a cambi costanti, rispetto al 2019. I risultati includono i ricavi del marchio Moncler pari a 1.020,9 milioni e quelli del marchio Stone Island, consolidati dal 1 aprile, pari a 156,4 milioni. Nel terzo trimestre il gruppo ha realizzato ricavi pari a 555,5 milioni in crescita del 55% a tasso costanti rispetto al terzo trimestre 2020 e del 33% rispetto al 2019. I conti includono i ricavi relativi al marchio Moncler, pari a 455,3 milioni, e quelli relativi al marchio Stone Island, pari a 100,1 milioni.

«I numeri del terzo trimestre sono solidi e hanno battuto del 3% le nostre stime», hanno commentato gli analisti di Mediobanca. Anche Equita ha sottolineato che le vendite del terzo trimestre «sono risultate sopra le attese, sia sopra le nostre stime che si attestavano a 534 milioni, sia sopra il consensus per 538 milioni». Inoltre, durante la conference call, il manager del gruppo, Luciano Santel, ha indicato che il quarto trimestre è iniziato bene, con un rialzo delle vendite, rendendo fiduciosa la società sull'ultimo scorcio dell'anno, il più importante per il gruppo. «Considerando l’andamento delle vendite del terzo trimestre e le altre indicazioni abbiamo alzato le stime sul fatturato del 2021, il che implica anche una revisione al rialzo del 3% dell’utile per azione del periodo 2021-2023», hanno affermato gli esperti di Mediobanca, che così hanno confermato la raccomandazione di ‘Outperform’, rivedendo il target di prezzo da 63,5 euro a 66 euro. «I solidi risultati del terzo trimestre, con l’accelerazione sul mercato cinese e le rassicurazioni sull’andamento delle attuali vendite potrebbero supportare l’andamento delle azioni. Manteniamo Moncler nella nostra lista dei titoli del lusso europei da preferire», hanno commentato ancora. Per contro sono più cauti gli esperti di Equita, sebbene abbiano alzato le stime sul fatturato e sull’utile 2021 dell’1%, «incorporando la sorpresa dell’andamento delle vendite retail del terzo trimestre e la conferma dell’accelerazione del quarto trimestre». Sebbene il target di prezzo della sim sia stato ritoccato del 2%, rimane inferiore alle attuali quotazioni e pari a 58 euro. Per questo Equita raccomanda prudenza (‘Hold’), sottolineando che le azioni di Moncler trattano 30,8 volte il rapporto atteso tra prezzo e utili del 2023, al di sopra della media del settore, pari a 25 volte, e superiore inoltre a quello del colosso del lusso Lvmh, pari a 26 volte.