Moncler in volata dopo trimestrale sopra stime e conferme sulla guidance 2023

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seduta da incorniciare per Moncler, fin dalle prime battute la migliore del FTSE MIB con un rialzo superiore a 4 punti, all'indomani dei conti del primo semestre, migliori delle previsioni e con una maggiore visibilità sul 2023. Superiori alle attese degli analisti anche i ricavi del secondo trimestre sia per quanto riguarda il gruppo (410,2 milioni di euro, contro un consensus di 395 milioni) sia per il brand Moncler (330,2 milioni, contro un consensus per 315 milioni). «Il marchio Moncler prosegue con forte slancio e una solida crescita dei ricavi», sottolineano gli analisti di Intermonte, che hanno confermato la valutazione "outperform" e il target di prezzo a 75 euro per azione. Il titolo sale al momento del 4,4% a 64,48 euro per azione, dopo avere toccato un massimo di giornata di 64,96 euro. Moncler Spa ha chiuso il primo semestre con ricavi consolidati di gruppo pari a 1,136 miliardi di euro, in crescita del 24% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, sia a cambi correnti sia a cambi costanti. In particolare, i ricavi di Moncler si sono attestati a 935 milioni (+29%) e quelli di Stone Island a 201 milioni (+5% a cambi costanti e +4% a cambi correnti). Il risultato netto di gruppo è stato pari a 145,4 milioni, contro i 211,3 milioni nel primo semestre 2022 che includeva un beneficio fiscale straordinario di 92,3 milioni per il riallineamento del valore fiscale del marchio Stone Island.

«Per la prima volta nella nostra storia, i ricavi del gruppo hanno superato la soglia di 1 miliardo di euro nella prima metà dell'anno», ha detto Remo Ruffini, presidente e amministratore delegato di Moncler Spa, commentando i risultati del primo semestre e parlando di «un importante risultato che mi rende orgoglioso e che testimonia il grande lavoro di squadra e l’approccio innovativo, sempre orientato al cliente, che definiscono il nostro gruppo».

Anche gli analisti hanno apprezzato sia i risultati di bilancio sia quanto emerso durante la call di commento: «Il management ha confermato la guidance per l'anno fiscale di Ebit margin stabile al 30%, anticipando minore leva operativa per il secondo semestre dato il confronto più sfidante sul fatturato, e maggiori investimenti per Stone Island», dicono gli esperti di Equita, sottolineando che «Moncler rimane tra i nostri best pick nel settore grazie a forte momentum, ottimo posizionamento e visibilità sulle stime». Anche per Intermonte, «le notizie sul secondo trimestre sono state di supporto per il marchio Moncler, soprattutto per quanto riguarda i consumi cinesi e il turismo. Il forte aumento della produttività dei negozi è un fattore chiave. Per quanto riguarda Stone Island, i ricavi riflettono la ristrutturazione in corso, ma la strategia attuata dall'amministratore delegato recentemente nominato, Robert Triefus, sembra andare nella giusta direzione. Nel complesso, ci aspettiamo che le previsioni di consensus siano confermate».