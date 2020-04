Mondadori, Fininvest stoppa il dividendo Il Gruppo Mondadori rimarrà ancora a digiuno di dividendo. La famiglia Berlusconi ha comunicato di voler rinunciare e di votare contro la distribuzione della cedola di Andrea Biondi

La sede di Segrate di Mondadori (Fonte: Imagoeconomica)

Mondadori rimarrà ancora a digiuno di dividendo. La famiglia Berlusconi rinuncia – e voterà contro in assemblea – al dividendo della società editrice controllata al 53% ritenendo «preminente l'interesse di Arnoldo Mondadori Editore a disporre di ogni risorsa economica e finanziaria per fronteggiare l'emergenza».

A comunicarlo è la Fininvest che, nell'assemblea del prossimo 22 aprile, che non accoglierà la proposta di distribuzione fatta dal consiglio di amministrazione «pur confermando la condivisione delle motivazioni che hanno portato a tale proposta».

In questo quadro però Fininvest rimetterà «alla successiva valutazione del medesimo Consiglio l'opportunità di convocare, nel secondo semestre 2020, un'assemblea degli azionisti per proporre l'eventuale distribuzione di riserve, qualora lo scenario economico, per effetto di una maggiore visibilità sull'impatto dell'emergenza Covid 19, lo permettesse»

In questo modo la holding della famiglia Berlusconi rinuncia a 8,3 milioni allungando, di fatto, il digiuno rimetterà quindi alla successiva valutazione del consiglio l'opportunità di convocare dura da 8 anni e che il Cda nel consiglio di metà marzo per l’approvazione dei conti aveva deciso di interrompere con una cedola di 6 centesimi, pari a un ammontare complessivo di 15,6 milioni.

Non un particolare esborso. Ma la famiglia Berlusconi ha voluto evidentemente dare un messaggio. Se ne riparlerà in autunno.