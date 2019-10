Mondadori, offerta vincolante da Maurizio Belpietro per 5 periodici

La scelta, netta, di puntare sui libri e su una scrematura dei periodici – ma con rafforzamento del digitale – ha radici lontane. Il business più redditizio per Mondadori fino a metà degli anni 2000 era stata la Periodici Italia che nel 2008 produceva ricavi per 575 milioni su 1,8 miliardi complessivi, con un margine operativo lordo di 93,5 milioni, pari al 38% del totale. Nel 2013 la situazione era però tracollata, con ricavi per la Periodici Italia a 326,1 milioni di euro e una perdita di 20 milioni di euro.

Ora, dopo un lavoro di ristrutturazione passato anche per l’acquisto di Banzai Media - con conseguente focus sul digitale -la redditività della Periodici Italia nel 2018 ha raggiunto 13 milioni di euro. E intanto dall’1 gennaio dovrebbe partire la nuova società in cui dovrebbero confluire i brand considerati con potenziale di sviluppo a tutto tondo: digital, carta ma anche possibili sbarchi in tv. Nella società dovrebbero rientrare i brand a grande diffusione come Donna Moderna, Grazia, Chi, Tv Sorrisi e Canzoni (e le guide Telepiù e Guida Tv), GialloZafferano, oltre ai magazine del sistema Focus, Interni, Icon, Icon Design, Casafacile, MypersonalTrainer, Studenti. A rimanere fuori le altre riviste. Ora oggetto del deal con Belpietro.