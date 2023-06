Mondadori sale a Piazza Affari, mercato premia il rialzo degli obiettivi 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - La revisione al rialzo dei target 2023 continua a sostenere i titoli Mondadori a Piazza Affari. Alla vigilia, infatti, la casa editrice di Segrate ha comunicato, «alla luce dell’evoluzione più favorevole rispetto alle stime pregresse relativamente sia al business sia ai prezzi dei principali fattori produttivi», la «revisione al rialzo degli obiettivi dell’esercizio 2023 precedentemente comunicati al mercato». L'utile netto, in particolare, è ora atteso in crescita del 20% circa, stima raddoppiata rispetto alla precedente (+10%), in virtù sia del miglioramento operativo sia degli effetti della cessione della partecipazione ne Il Giornale. Il gruppo conferma la crescita single-digit dei ricavi, prevede un ebitda adjusted in incremento high single-digit/low double-digit (rispetto alla precedente stima single-digit), con una marginalità compresa tra il 16% e il 17% (dal precedente 15%). Il cash flow ordinario è stimato in un range compreso tra 65 e 70 milioni di euro, evidenziando un incremento fino al 15% rispetto al dato del 2022 (precedente stima: 60-65 milioni di euro, +10%). L’indebitamento finanziario netto di gruppo (Ifrs 16) è confermato, a fine esercizio 2023, a una volta l'ebitda "adjusted", in riduzione dalle 1,3 volte di fine 2022.

Per analisti «conferma fiducia in mercato libro e scolastica»

«L'upgrade della guidance conferma la fiducia della società sull'andamento del mercato del Libro Trade e che la scolastica sia in linea con le attese», commentano gli analisti di Equita. «La riduzione dei costi aiuta i margini e il gruppo continua a crescere con piccole acquisizioni», aggiungono facendo riferimento all'acquisto del 51% del capitale delle fumetterie Star Shop Distribuzione. «I multipli rimangono interessanti», conclude Equita, notando che il rapporto tra enterprise value ed Ebitda al 2023 è stimato a 5,4 e quello prezzo/utili a 9, a fronte di un free cash flow yield del 12% e un dividend yield del 5,5%.

«La revisione della guidance conferma l’ottimo andamento del business, in particolare nell’area libri, e i benefici sui costi attesi principalmente, a nostro avviso, per quanto riguarda il prezzo della carta», aggiungono da Intermonte. L'acquisizione di Star Shop, inoltre, è «un deal positivo, anche se di dimensioni contenute». «Confermiamo pertanto con convinzione la nostra view positiva sul titolo», concludono gli esperti. Ottimista anche Banca Akros, che ha alzato le stime di utile per azione del 12% e 13% rispettivamente sul 2023 e sul 2024.