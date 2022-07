Mondi virtuali, cryptovalute e intelligenza artificiale: il metaverso e il gioco

La rivoluzione della tecnologia digitale è stata guidata da un approccio basato sulla cultura dell’informazione, finché l’importanza della facilità d’uso - usabilità e disponibilità - ha superato ogni altro aspetto del valore. È successo quando i consumatori si sono trasformati in utenti. È iniziata negli anni ’80. La grande diffusione di videogiochi arcade a gettoni come Space Invaders aprì la porta culturale all’ampia adozione delle console per videogiochi, introducendo la possibilità dei Personal Computer di istallarsi in ogni casa privata.

Sebbene “digitale” non fosse ancora una parola comune, l’obiettivo ultimo degli strumenti digitali era quello di coinvolgere e divertire con facilità. Nella prospettiva odierna, gli utenti erano il nuovo target emergente del business del consumo come servizio: non è essenziale l’oggetto, ma il servizio erogato da quell’oggetto. Negli anni ’90, tutti si godevano la facilità di trovare informazioni in una rete mondiale di opportunità: Internet. Ritrovare informazioni nel web funzionava, e ancora funziona, come una slot machine: “Mi sento fortunato” è apparso sulla pagina html più visitata della storia all’indirizzo www.google.com fin dall’inizio. Allo stesso tempo, Photoshop ha reso possibile qualsiasi immagine che prima era impossibile.

Abbiamo imparato come il virtuale possa diventare reale nella narrazione del nostro paesaggio online. Ad esempio, il gioco della finzione - come simmetricamente il gioco di ruolo, o della rappresentazione - ha preso il suo posto come strategia di valore per la comunicazione online, avviando nuovi paradigmi estetici. Passaggio fondamentale per quello che accadde successivamente. Ad esempio: il fenomeno degli influencer nasce come iconizzazione del successo: è necessaria una rappresentazione idealizzata dell’utente affinché l’influencer diventi soggetto aspirazionale. Si spiega così come dopo Photoshop eravamo pronti per la virtualizzazione delle relazioni sociali.

Tutt'ora non ci badiamo molto se un’immagine è reale oppure no, fino al momento in cui viene accettata dal nostro network; dunque, la rappresentazione online di noi che usiamo per interagire con gli altri è lecita anche quando non si sforza di rimanere fedele alla realtà. Negli anni duemila i social network hanno avuto un boom. Non è una sorpresa che siano cresciuti esponenzialmente grazie alla passione degli utenti per la creatività personale, la musica e il gossip: il tempo libero.

Nell’abbracciare la più potente trasformazione culturale della storia dell’uomo dall’invenzione della scrittura siamo stati incredibilmente leggeri e giocosi. Essendo radicati nel locale, allo stesso tempo sensibili a ciò che avveniva globalmente tanto da estendere il senso di comunità all'estensione dei nostri profili social, ben presto i social network hanno rivelato la loro magnificenza come scacchiere di interazioni sociali (muovi il consenso, stimola la conversazione, ricevi approvazione, rispondi alle contestazioni: tutto per aumentare il tuo seguito online) che oggi in molti ritengono indispensabili per la nostra qualità di vita.