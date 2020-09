Mondiale ciclismo a cronometro: Filippo Ganna entra nella storia. Ma sulla strada da 12 anni non vinciamo Mai un italiano aveva vinto una cronometro iridata di Dario Ceccarelli

Filippo Ganna (Afp)

Era atteso. Ma nella piccola grande storia del ciclismo firma una pagina mai scritta: mai infatti un italiano aveva vinto una cronometro iridata. Filippo Ganna, 24 anni, piemontese di Verbania, ha rimediato a questa lacuna laureandosi campione del mondo a Imola con una prova perfetta che lascia tutti a bocca aperta per la disinvoltura con cui strapazza la concorrenza nei 31,7 chilometri quasi tutti pianeggianti del percorso.



Più forte del vento, più forte della pressione, più forte di un gruppo di avversari che sono il meglio della specialità. Un fenomeno, Ganna, che pedalando alla media di 53 km/h asfalta il belga Wout Van Aert (secondo a 26”) ) e lo svizzero Stefan Kung (terzo a 29”) come fossero dei debuttanti.

Che questo ragazzo fosse un predestinato lo aveva già dimostrato in pista, dove ha già conquistato quattro titoli iridati ((stabilendo il primato del mondo sui 4 km), e sulla strada dove nel 2019 nello Yorkshire aveva conquistato ol bronzo iridato. Ma questa volta, a Imola, in mondiale che stava per saltare a causa della pandemia, Ganna supera ogni più rosea previsione. Alla fine della prova, stravolto più dalla felicità che dalla fatica, si butta a terra guardando un cielo gonfio di pioggia che, per l'occasione, lo risparmia non rovinandogli la festa.

“Questa maglia è un sogno. Ma non è ancora tempo per festeggiare perchè devo rimanere concentrato per la partenza del prossimo Giro d'Italia” dice il neo campione del mondo. “Dopo la Tirreno-Adriatico sono andato in altura e questo è stato molto importante: niente cellulare, niente social che mi davano favorito. L' isolamento mi ha aiutato a non far salire troppo la tensione. A chi dedico la vittoria? Ai miei cari. Nelle difficoltà, come nel lockdown, mi hanno sempre insegnato che è sempre la testa a farti fare un passo in più .”

Suona l'inno di Mameli, sventola la bandiera italiana. In momenti come questo, in cui si riacutizza l'attacco del virus, anche una impresa sportiva fa bene al cuore e alza l'autostima. Un altro motivo di orgoglio, oltre all'exploit di Ganna, l'abbiamo raggiunto quando la Svizzera, non ritenendosi in grado di gestire in sicurezza un evento come un mondiale di ciclismo, aveva gettato la spugna. Ci voleva coraggio, e anche capacità di farlo, ma alla fine, in venti giorni, unendo le sue forze migliori, Imola è riuscita ad accogliere la rassegna iridata.“Sono felice e non solo per Ganna” racconta con orgoglio Renato di Rocco, presidente della Federazione ciclistica italiana . “ A marzo ci accusavano di essere gli untori del mondo. Adesso sono tutti qui da noi perchè siamo la nazione più sicura” conclude Di Rocco togliendogli qualche sassolino dalle scarpe. Vincere a Imola da sempre soddisfazione. Qui 52 anni fa Vittorio Adorni trionfò staccando tutti con una fuga clamoroso di 230 chilometri. Pensate che il distacco dal secondo, il belga Van Spriegel, fu di 9 minuti e 50 secondi, record ancora imbattuto nell'età moderna e che probabilmente resterà ancora per un bel pezzo. “Feci una follia” racconta Adorni con l'occhio lucido. In effetti era il 1968, un anno che resterà nella storia. Grazie a quell'exploit, anche il ciclismo italiano ha fatto il suo 68. L'ordine di classifica comprende cinque azzurri nei primi sei posti. Oltre ad Adorni, Dancelli (terzo), Bitossi (quarto) Tacconi (quinto) e Gimondi (sesto).