Mondiali atletica, Tamberi oro nel salto in alto

Gianmarco Tamberi ha vinto l’oro nel salto in alto ai ai Mondiali di atletica di Budapest. L’azzurro ha superato la misura di 2,36 metri. Argento allo statunitense JuVaughn Harrison. Il qatariota Mutaz Essa Barshim si è aggiudicato il bronzo.

«Ho battuto i supereroi. Mi sento un umano che batte gli eroi». Così Gianmarco Tamberi dopo la conquista dell’oro.«È pazzesco, tutti i sacrifici sono ripagati. In queste manifestazioni so di poter dare il meglio», aggiunge. «Serviva 2.38 e 2.40, sono rimasto concentrato divertendomi. Il mio segreto è essere me stesso. Sapevo che il 2.36 era un match point. Mi sono caricato di tante responsabilità, non è stato facile separarmi da mio padre. Ho vinto una nuova sfida, è stato un percorso che mi dà energia. Dedico la medaglia a mio padre, con cui non parlo da un po’».

«Grande Tamberi, W l'Italia». Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha accolto così sul palco di ’Mediterranea – La civiltà blu’ – la rassegna ideata da Micromegas Comunicazione la medaglia d'oro di Tamberi ai Mondiali di atletica leggera. «Gimbo ha vinto Europei, Olimpiadi e i mondiali dopo l'oro olimpico. È tanta roba».

«Ci ha fatto sognare alle Olimpiadi di Tokyo e regalato in passato altre grandi emozioni. E anche oggi, ai Mondiali di Atletica a Budapest, ha saltato più in alto di tutti conquistando l’oro. Complimenti a Gianmarco Tamberi, Campione del Mondo nel salto in alto e orgoglio italiano». Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, pubblicando una foto dell’atleta azzurro che festeggia il titolo iridato nel salto in alto.