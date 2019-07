Mondiali di basket, Italia in Cina con il supporto di Barilla Barilla si unisce all’Italbasket e sbarca in Cina come main sponsor degli azzurri in occasione dei mondiali di pallacanestro 2019 che si terrano dal 31 agosto al 15 settembre 2019. Si tratterà della seconda edizione con la nuova denominazione Fiba World Cup e della prima con 32 partecipanti di Veronica Riefolo

Barilla si unisce all' Italbasket e sbarca in Cina come main sponsor degli azzurri in occasione dei mondiali di Basket 2019 che si terrano dal 31 agosto al 15 settembre 2019. Si tratterà della seconda edizione con la nuova denominazione Fiba World Cup e della prima con 32 partecipanti. Il gruppo di Parma vestirà i campioni agli ordini del Ct Meo Sacchetti con il suo logo sulla maglia azzurra. Dopo il raduno di Milano, i prossimi impegni che vedranno protagonista la Nazionale saranno a Trento il 30 e 31 luglio con le partite amichevoli contro Romania e una tra Svizzera e Costa d'Avorio. E, a seguire, il torneo internazionale con Russia, Senegal e Venezuela a Verona dall'8 al 10 agosto, ultima tappa italiana nell'avvicinamento al mondiale cinese.

In Cina dai noodles agli spaghetti

La scelta di accostare la pasta Barilla allo sport va ben oltre i valori comuni di tradizione, qualità e passione: il basket è uno sport di energia, di slancio, di impegno e di ricerca della perfezione. Che sono esattamente i principi che lo storico marchio vuole trasmettere. Ma la spedizione Azzurra in Cina coincide quest'anno con un momento particolarmente felice per l'export di pasta italiana in questo Paese dove i noodles la fanno da padrone. E l'interesse a Pechino e dintorni per spaghetti all'italiana è in costante crescita. In valori assoluti, nel 2018 la Cina si è posizionata al 15mo posto tra i consumatori di pasta made in Italy, con 26.500 tonnellate consumate e un valore di circa 21 milioni di euro. Ma il gradimento per la pasta italiana è praticamente raddoppiato rispetto a 5 anni fa, ed è più di 9 volte superiore rispetto a 10 anni fa, quando ne esportavamo meno di 3.000 tonnellate. I primi 3 mesi del 2019 confermano questo trend, +25,4% rispetto allo stesso periodo del 2018.

Barilla sponsor di molti sport

La sponsorship da parte di Barilla della Nazionale italiana di pallacanestro fa parte di un progetto più ampio che ha portato la storica azienda di Parma a investire nuovamente nello sport e, per la prima volta nella sua storia, ad affiancare una Federazione e le sue squadre Nazionali. A partire dalla storica sponsorizzazione della As Roma, che vinse lo scudetto nella stagione 1982 -1983, sono numerosi gli esempi di collaborazione del gruppo Barilla con il mondo dello sport: su tutti il grandissimo Roger Federer, fresco protagonista a Wimbledon di un'altra pagina storica del tennis. Come non ricordare, sempre nel tennis Steffi Graf o Stefan Edberg, oppure Francesco Moser nel ciclismo, fino alle più recenti partnership con Federica Pellegrini (recente vincitrice di una medaglia d’oro ai Campionati del mondo di nuoto in Corea del Sud), Ricardo Kakà, Stephan El Shaarawy e Mikaela Shiffrin e Coco Gauff.