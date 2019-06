Mondiali di calcio, l’Italia parte alla conquista degli ottavi di Maria Luisa Colledani

Ansa

3' di lettura

Milena Bertolini, ct dell'Italia, mette subito le cose in chiaro: «Chiamatemi Miss, non mister». Questa è l'Italia che affronta il Mondiale di France 2019, aggressiva e determinata. D'altra parte, non potrebbe essere diversamente dopo un'attesa durata vent'anni, quasi un secolo per quanto son stati lunghi e per tutte le estati che abbiamo passato guardando le altre. Il movimento, ricco delle sue oltre 23mila tesserate, ha spinto queste ragazze fino in Francia; gli ultimi due campionati sono stati avvincenti e combattuti con la domenica bellissima di marzo allo Juventus Stadium con 39mila persone per Juventus-Fiorentina. Il calcio femminile italiano ha risvegliato gli animi, ha un'anima bella, leggera, piena di forza e futuro da conquistare. Sul campo e nella società.

Il girone dell’Italia

Ora è tempo di gare, schemi, tattica pura e corsa. L'Italia è inserita nel Gruppo C, con Australia, Brasile e Giamaica. Debutto, domenica 9 giugno (ore 13), a Valenciennes contro l'Australia, a seguire il 14 giugno (ore 18) la gara contro la Giamaica a Reims e martedì 18 giugno (ore 21), sempre a Valenciennes, la partita più complicata contro le verdeoro del fenomeno Marta.

Per Brasile e Australia parlano il numero di partecipazioni ai Mondiali: sempre presente la Seleção, mentre le “Matildas” hanno giocato in sette edizioni su otto. E agli ottavi passano le prime due di ogni girone e le quattro migliori terze, con evidente rischio – in questo caso – di incontrare dopo la fase eliminatoria Nazionali molto forti. Fare punti fin da subito per le ragazze azzurre per la classifica e il morale: studiare come aggirare la munitissima difesa australiana fatta di stangone molti fisicate e costruire una gabbia per il fútbol bailado di Marta e poi cercare la vittoria contro le Giamaicane, squadra sciolta nel 2008, dopo la mancata qualificazione a Pechino 2008 e ricostruita con la testardaggine e i soldi di Cedella Marley, la figlia del cantante Bob. E con una attaccante, Khadija Shaw, 22 anni, che fa reparto e squadra da sola con i suoi 26 gol in 30 presenze.

Azzurre volanti