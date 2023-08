Mondiali ciclismo: Ganna re dell’inseguimento, Van Der Poel iridato su strada

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Il ciclismo italiano, nella domenica delle meraviglie del Mondiale di Glasgow, ci dà una buona e una cattiva notizia. Cominciamo da quella buona per tenerci su di morale: nella pista abbiamo un campione - Filippo Ganna - che non cessa mai di stupirci.

Anche quando sembra ormai battuto, anche quando nessuno, neppure il suo più accanito tifoso, gli darebbe un centesimo, riesce sempre a inventar qualcosa che, stravolgendo la logica, gli permette di arrivare a bersaglio.

In questo caso il bersaglio è il sesto titolo mondiale dell’inseguimento davanti alla platea plaudente del velodromo Chris Hoy. Direte: qual è la novità, visto che Super Pippo è il numero uno della specialità? La novità è che al terzo dei quattro chilometri della prova, Ganna aveva un distacco di 2 secondi e 184 millesimi dal britannico Dan Bigham, suo avversario nella finale. Un distacco enorme anche per un fuoriclasse come l’azzurro.

Invece scatta qualcosa: una di quelle magie che solo i grandissimi campioni sanno tirare fuori dal loro sacco dei talenti. Ganna infatti come Beep Beep, il rivale di Willy il Coyote di quel famoso cartone, dà una accelerata portentosa che gli permette di rodere quasi tutto il vantaggio di Bigham, anche lui incredulo davanti a una simile rimonta.

All’ultimo giro della pista (250 metri) però il britannico ha ancora mezzo secondo. Ormai la sfango, deve aver pensato Bigham, un ingegnere col regolo incorporato che non crede ai miracoli. E invece nell'ultimo giro dell’anello avviene davvero il miracolo: Ganna al traguardo passa in testa per 54 millesimi di secondo a una media di quasi 60 km all’ora! Un’impresa da fantascienza che lascia senza fiato. Infatti scatta un applauso infinito che il campione piemontese, come un attore dopo la recita, ricambia con un inchino. Bigham, ancora frastornato, sportivamente va subito ad abbracciarlo. I due rivali nonostante tutto sono molto amici. Il britannico è anche l’ingegnere di pista di Ganna, l’uomo che ha preparato la bicicletta che l’azzurro ha utilizzato per il record dell’ora.