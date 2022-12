Mondiali, Marocco in semifinale. Il Ct: abbiamo scritto storia per l'Africa

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

“Prima della partita, ai miei giocatori avevo detto che dovevamo scrivere la storia per l'Africa. E ora sono molto, molto felice”. Così a fine partita, dopo aver battuto il Portogallo per 1-0 nei quarti di finale di Qatar 2022, il ct del Marocco, Walid Regragui, ha espresso tutta la sua gioia per un traguardo storico: per la prima volta una squadra africana ha raggiunto le semifinali dei Mondiali di calcio. “Abbiamo battuto un'altra grande squadra”, ha detto il ct.

I festeggiamenti nelle città italiane

La vittoria della squadra africana ha fatto esplodere la festa a Milano, dove centinaia di persone si sono riversate in centro soprattutto in corso Buenos Aires, dove il traffico è stato deviato. Festeggiamenti simili a quelli avvenuti dopo la vittoria sulla Spagna, con petardi e fuochi d’artificio. Stesso entusiasmo a Torino, dove sono circa ottomila, secondo le prime stime, le persone scese in strada. Con fumogeni rossi, bandiere, fuochi d'artificio, petardi, insieme a magliette, cappelli e sciarpe coi colori della squadra, sfilano in corteo, urlando e cantando di gioia e suonando tamburi e clacson delle auto, da Barriera di Milano, quartiere a nord della città, fino a Porta Palazzo, verso il centro. Molti i giovani e famiglie intere, nonostante la serata fredda e nebbiosa. La polizia monitora la situazione e al momento non sono segnalati incidenti.

I tifosi del Marocco festeggiano la vittoria del Marocco contro il Portogallo ai Mondiali di calcio del Qatar, Milano 10 Dicembre 2022. ANSA/MATTEO CORNER

Anche Piazza Maggiore a Bologna è invasa da bandiere del Marocco e da moltissime persone che stanno manifestando una gioia incontenibile per la storica qualificazione della nazionale. In piazza la festa non è solo della comunità marocchina, ma di tutta quella africana. Anche tanti italiani festeggiano insieme ai marocchini e si complimentano con loro.

Colpi di clacson e caroselli di tifosi anche a Firenze, con auto sui lungarni fino al centro storico e a piedi tra la stazione di Santa Maria Novella, piazza del Duomo e piazza della Repubblica. Gioia per la qualificazione anche a Lucca e nella provincia. A Viareggio, sia in Passeggiata, sia sui viali a mare e nelle piazze la comunità di immigrati marocchini ha manifestato con l'accensione di fumogeni e lo sventolio della loro bandiera nazionale.

Congratulazioni da Elon Musk

“Cogratulazioni Marocco”: anche Elon Musk, ovviamente su twitter, festeggia la storica qualificazione della nazionale africana alla semifinali dei Mondiali in Qatar. Il magnate ha postato la frase, accompagnata da quattro bandiere della nazionale africana ed è stato subito ritwittato da migliaia di utenti, tra cui quello ufficiale della Fifa, la Federcalcio internazionale. Dopo la vittoria del Marocco per 1-0 nella gara dei quarti di finale contro il Portogallo, sono stati in tantissimi quelli, tra cui molti italiani, che hanno espresso la loro gioia sui social, a cui fanno da contraltare i saluti, spesso ironici, per l'eliminazione dei lusitani e la conseguente chiusura dell'avventura nei Mondiali di Cristiano Ronaldo.