Mondiali di rugby, nei “quarti” vanno in scena due scontri stellari

Eccoci alle partite “knock-out”, vale a dire a eliminazione diretta. C’è voluto un mese abbondante per terminare la fase a gironi della Rugby World Cup in terra di Francia e ora servono altri 15 giorni per arrivare ad assegnare il titolo di campione del mondo.

L’Italia, come al solito, non è fra le otto promosse. Sempre presente dalla prima edizione del torneo (nel 1987), la nostra Nazionale ha collezionato 10 presenze senza mai classificarsi tra le prime due nella propria pool e, di conseguenza, senza mai accedere ai quarti di finale.

Quest’anno l’impresa appariva, se possibile, ancora più difficile del solito: dopo i match con Namibia e Uruguay, vittoriosi come da pronostico, nella pool A c’erano da affrontare in successione gli All Blacks neozelandesi e i transalpini padroni di casa. Nonostante l’affiorare carsico di diverse vene di ottimismo, non si poteva realisticamente pensare di vincere contro uno di questi due squadroni. Che ci hanno puntualmente sconfitto. Ma sono le modalità di queste sconfitte (oltre naturalmente alle terribili dimensioni: 17-96 dalla Nuova Zelanda e 7-60 dalla Francia) a fare male. Perché al di là di ogni considerazione sulla superiorità indiscutibile degli avversari è stato l’approccio alle gare a suggerire che questi Azzurri non erano pronti per gli impegni che li attendevano. Lucidità, concentrazione, applicazione sono sfumate quasi subito, un confronto reale non è mai esistito e mentre i supporter degli altri team si divertivano da matti, gli appassionati italiani erano via via presi dallo scoramento.

Adesso cambierà il ct (via il neozelandese Kieran Crowley, che lascia il posto all’argentino Gonzalo Quesada), ma l’impressione è che serva anche altro: una profonda riflessione sul movimento e sulle scelte da fare, partendo dalla base fino ad arrivare all’alto livello.

A riflettere parecchio è condannata pure l’Australia, la più grande delusione di questi Mondiali. I Wallabies erano sempre riusciti ad arrivare almeno ai quarti e in quattro occasioni avevano raggiunto la finale, laureandosi campioni nel 1991 e nel 1999 e finendo secondi nel 2003 e nel 2015. Il loro tracollo è ancora più grave perché erano capitati in uno dei gironi più accessibili, eppure non ce l’hanno fatta: “tragica” la sconfitta per 40-6 contro un Galles rivitalizzato e inattesa quella per 22-15 subita dai figiani. Questi ultimi sono gli ospiti a sorpresa nei quarti nonostante un cammino stravagante, peraltro in linea con le loro tradizioni: avrebbero probabilmente meritato di vincere con il Galles e si sono imposti all’Australia, ma poi hanno sofferto parecchio con la Georgia e sono stati addirittura battuti dal Portogallo, un XV che ha saputo guadagnarsi grandi simpatie con un gioco fresco, coraggioso e ben impostato, che l’ha portato anche a pareggiare con una Georgia al di sotto delle aspettative.