Mondiali di sci: cresce il valore del brand Cortina Nonostante l’assenza di pubblico si stimano ricadute per 10 milioni, mentre il marchio, secondo Jfc, si consolida a quota 33 miliardi (+5 miliardi)

«Manca circa un mese ai Campionati Mondiali di Sci Alpino che si svolgeranno a Cortina d'Ampezzo dal 7 al 21 febbraio: due settimane di gare che garantiranno a Cortina ed all'intero Cadore una visibilità internazionale in oltre settanta nazioni al mondo» dice Massimo Feruzzi, della società Jfc di ricerche sul turismo che ha provato a fare una prima sommaria stima dell’impatto in un periodo assai complesso. Non ci sarà infatti il pubblico. «Resta un evento davvero esclusivo – aggiunge Feruzzi – che porterà ugualmente sul territorio 20.576 presenze alberghiere ed un fatturato vicino ai 10 milioni. Una cifra, questa, decisamente inferiore a quanto si sarebbe potuto ottenere con l'apertura anche contingentata agli spettatori: in tal caso si sarebbero potuti raggiunti i 48 milioni con oltre 65mila presenze, oltre ai day user. In sostanza, in questo caso sarebbero ricaduti in media sul territorio circa 3 milioni e 400mila al giorno. Tuttavia, i Campionati Mondiali garantiranno un innalzamento del “value brand” di Cortina d'Ampezzo che, in termini di comunicazione internazionale, supererà il valore di 33 miliardi, con un incremento valorialedi oltre 5 miliardi».

L’effetto sui prezzi alberghieri in loco per i Mondiali non è mancato. «Si rileva, infatti, come le strutture ricettive del territorio cortinese - sottolinea Feruzzi - abbiano deciso di applicare significativi incrementi alla proprie tariffe: basti pensare che, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, l'incremento medio è stato pari al +114,9%, con un prezzo medio room/night che passa dai 370 euro per le strutture 3 stelle ai 579 euro per i 4 stelle, per toccare i 1.091 euro per gli hotel 5 stelle».

