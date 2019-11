Mondo di mezzo, Buzzi chiede di essere scarcerato Cade l’aggravante mafiosa: gli avvocati del ras delle cooperative condannato in secondo grado per il processo «Mondo di mezzo» hanno presentato istanza di scarcerazione

(ANSA)

Una istanza per chiedere la scarcerazione è stata presentata questa mattina dai difensori di Salvatore Buzzi, il ras delle cooperative condannato in secondo grado nel procedimento «Mondo di mezzo» a 18 anni e 4 mesi. In subordine i difensori hanno chiesto gli arresti domiciliari.

Nei confronti di Buzzi la Cassazione ha fatto cadere l'accusa di associazione di stampo mafioso e ha disposto che la Corte d'Appello di Roma ridetermini la pena.