Mondo di Mezzo, la Corte d’Appello lascia Buzzi in cella: «può reiterare le corruzioni»

Secondo la sentenza del 22 ottobre scorso, della sesta sezione penale della Cassazione, presieduta da Giorgio Fidelbo, non fu mafia quella del Mondo di mezzo. Massimo Carminati e Buzzi, dunque, non avevano messo in piedi un’unico gruppo criminale ma due associazioni che poco o nulla avevano a che vedere l’una con l’altra.

La Cassazione, infatti, ha annullato la condanna per 416 bis a Buzzi e Carminati, che in Appello erano stati condannati rispettivamente a 18 anni e quattro mesi e 14 anni e mezzo, e quelle per gli altri 15 accusati di reati di mafia, tra cui l’ex capogruppo Pdl in Regione Lazio Luca Gramazio (8 anni e 8 mesi in appello). Due gli assolti mentre per 21 imputati, tra cui Buzzi e Carminati, si aprirà un nuovo processo di appello per ridefinire le pene e discutere alcuni reati fine.

Con Mondo di Mezzo, dunque, non ci fu «una generalizzata situazione di assoggettamento ed omertà nel contesto territoriale». Ciò non avvenne «né sull’intero territorio urbano (Roma, ndr) né nel quartiere ove il gruppo operava». Vi erano esclusivamente due gruppi criminali - l’uno gestito da Massimo Carminati (per reati legati all'usura e alla riscossione crediti) e l’altro nelle mani di Salvatore Buzzi (manipolazione di appalti) – che operavano da sole e senza essere «caratterizzate neppure da mafiosità autonoma».

